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13.06.2018 12:13
Рубрика: Спорт

В пресс-центре Ростова на ЧМ аккредитовались сотни журналистов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Городской пресс-центр Ростова-на-Дону Фото: Городской пресс-центр Ростова-на-Дону
Фото: Городской пресс-центр Ростова-на-Дону

Несколько сотен российских и иностранных журналистов аккредитовались в городском мультимедийном пресс-центре Ростова-на-Дону на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего в России заявки на освещение мирового первенства прислали свыше девяти тысяч представителей СМИ. Из-за большого количества желающих аккредитация продлена до 20 июня.

В здании центра, который разместился в ДГТУ, организованы около 50 комфортных рабочих мест для журналистов, а также создана зона для пресс-конференций. Там имеется бесплатный Wi-Fi, а также здесь есть возможность посмотреть трансляции матчей.

Фото: Пресс-служба аэропорт Платов
Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт"

Ежедневно для аккредитованных в пресс-центре корреспондентов будет организована насыщенная деловая и культурная программа: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей донской столицы и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства, а также мастер-классы и посещение музеев. Помогать в работе журналистам будут около ста волонтеров.

- Лично мне очень понравилась презентационная зона Ростовской области. Там размещен стенд дополненной реальности "Зрение 2.0", на котором можно сфотографироваться на фоне донских пейзажей. Здесь же, на фоне местного колорита, можно записать видеообращение "Привет с Дона", - рассказал "РГ" член Российского союза журналистов Виктор Москаленко.

Главной "фишкой" ростовского пресс-центра призван стать робот-художник, разработанный Донским государственным техническим университетом, "по заказу" журналиста он может нарисовать маркером на доске пейзаж или портрет. Отдельно в презентационной зоне представлен уголок с экскурсионными программами и экспозиция "Донской казачьей гвардии".

Одним из первых спикеров городского пресс-центра в Ростове-на-Дону стал глава региона Василий Голубев.

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