В Ростове подозреваемый в насилии тренер помещен под домашний арест

В Ростове подозреваемый в насилии над несовершеннолетней тренер спортивного училища помещен под домашний арест.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР по Ростовской области Галину Гагалаеву.

Вместе с тем сенатор Елена Мизулина заявила о своих планах обратиться к генеральному прокурору с просьбой взять под особый контроль данное ростовское уголовное дело. Ведь, по полученной ею информации, тот самый тренер якобы продолжает работать в училище.

Однако следователи развеяли сомнения сенатора.

- В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - подчеркнула Галина Гагалаева. Тренер, подозреваемый в принуждении несовершеннолетней воспитанницы к действиям сексуального характера, был задержан в марте текущего года. Против него возбуждено уголовное дело.