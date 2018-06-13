В Сочи для болельщиков из Перу подготовили палаточный лагерь

В Сочи для болельщиков сборной Перу, которые приедут на матч своей сборной в рамках ЧМ-2018 в олимпийскую столицу, подготовили просторную площадку под палаточный лагерь. Об этом в среду сообщил журналистам на пресс-конференции в городском пресс-центре мундиаля мэр курорта Анатолий Пахомов.

- Во время посещения города иностранными делегациями нам был задан вопрос о том, смогут ли болельщики Перу разместиться в Сочи в палаточном лагере. Мы пошли навстречу и нашли площадку. Находится она на Мацесте, ранее там была ярмарка. Там есть все необходимые сети, будут установлены туалеты и душевые. Если понадобится, организуем Wi-Fi, - рассказал Пахомов. - Палатки фанаты привезут с собой. Воспользуются подготовленным местом или нет, пока не знаем. Но мы готовы принять перуанцев.

Напомним, в олимпийской столице 26 июня пройдет матч Австралия - Перу. А первой игрой ЧМ-2018 на сочинском стадионе "Фишт" станет поединок Испании и Португалии, который запланирован на 15 июня.