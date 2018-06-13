В Сочи на ЧМ-2018 прилетела сборная Польши

В среду в олимпийскую столицу прилетела сборная Польши, которая тренировочной базой во время мундиаля выбрала местный стадион "Спутник-Спорт". Разместятся же польские футболисты в пятизвездочном отеле в центральной части курорта.

В составе сборной приехали в Россию, к примеру, лучший бомбардир чемпионата Германии минувшего сезона, лучший бомбардир в истории польской команды Роберт Левандовский из "Баварии", а также вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсный.

Стадион к приезду команды готовили около года. Построили новый корпус с раздевалками для спортсменов и гаражом для техники, появились здесь и крытые трибуны для зрителей.

Самое важное - была проведена полная реконструкция главного футбольного поля. Причем натуральный газон выращивался под тщательным наблюдением компании STRI (Исследовательский институт спортивных конструкций), являющейся консультантом Международной федерации футбола.

Уже вечером польские спортсмены проведут открытую тренировку, начало которой намечено на 19.00.

Первый матч у команды состоится 19 июня в Москве, соперниками Польши станет сборная Сенегала. Позже, 24 июня, пройдет игра с Колумбией (Казань), а 28 июня - с Японией (Волгоград).