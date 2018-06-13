В устье Дона сошел с мели сухогруз из Белиза

Универсальное грузовое судно Reliance под флагом государства Белиз, налетевшее на мель на реке Дон в районе хутора Донского Кагальницкого сельского поселения, самостоятельно прибыло в порт Ростова-на-Дону.

Ранее государственный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота сообщал, что на помощь сухогрузу были направлены портовые буксиры "Портовый-22" и "Дельта".

Напомним, ЧП произошло 12 июня. Причиной аварии стал отказ рулевого устройства. Благодаря слаженным действиям экипажа утечки нефти не произошло и загрязнения окружающей среды удалось избежать.

Справка "РГ"

Теплоходы типа Reliance - это универсальные грузовые судна. Впервые их спустили на воду в 1980 году. Большинство из них ходят под флагом американского государства Белиз. Длина судна составляет 106 метров, а ширина 18 метров.