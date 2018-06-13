В Волгограде открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
На базе интерактивного музея "Россия - моя история" в Волгограде начал работу городской пресс-центр чемпионата мира по футболу. Аккредитованные журналисты получили пропуска. Это процедуру предстоит пройти и всем выступающим, которые будут посещать информационную площадку.
Для представителей СМИ открыли презентационную зону, на которой представлены история и спортивные достижения Волгоградской области.
Городской пресс-центр также включает в себя зал для пресс-конференций, кафе и отдел регистрации.
Для корреспондентов выделено около 60 рабочих мест, оборудованных компьютерами с выходом в интернет. Есть места для хранения личных вещей, установлены экраны для просмотра матчей.
Мероприятия с участием зарубежных гостей будут сопровождаться синхронным переводом, рассказали в пресс-службе администрации региона.
Работа городского пресс-центра запланирована ежедневно с 13 июня до 16 июля с 10 до 22 часов. На сегодня заявки на аккредитацию в 11 городах-организаторах подали свыше девяти тысяч представителей российских и зарубежных СМИ. Освещать спортивные и развлекательные события собираются представители прессы из почти 30 государств.
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