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13.06.2018 19:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Настройка на предсказуемость

Бизнес предложил изменить систему налоговых льгот
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7590 (127)
Союз промышленников и предпринимателей подготовил пакет предложений по совершенствованию системы налоговых льгот. В частности, на Среднем Урале предлагается ввести льготу по налогу на имущество при внедрении энергосберегающих технологий и сконцентрировать все финансовые меры поддержки в одном институте. А в масштабах страны - сформировать реестр неналоговых платежей и продлить мораторий на ввод новых до 2025 года, расширить применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций и продумать преференции для потребителей импортозамещающей продукции.

- 7 мая вышел президентский указ, где поставлены стратегические задачи для страны до 2024 года. Произошли серьезные изменения в составе правительства РФ, приходят новые лица с новыми мыслями. В весеннюю сессию планируется рассмотреть поправки в налоговое законодательство, и бизнесу не безразлично, какими они будут, - прокомментировал инициативу президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как показал опрос членов РСПП, в налоговой политике для предприятий наиболее значима стабильность и прогнозируемость нагрузки. К сожалению, эта сфера во многом остается непредсказуемой. Большая часть изменений в Налоговый кодекс РФ обычно вносится в ноябре-декабре, когда все компании уже сверстали инвестпланы и теперь вынуждены лихорадочно их корректировать. Текстов законопроектов, которые будут рассматриваться в Госдуме в ближайшее время, предприниматели не видели до сих пор. В целом они оценивают систему налоговых льгот в стране как разрозненную и недостаточно эффективную, сложную в использовании: попробуй еще доказать, что применяешь льготу правильно, либо у нее очень высокий "входной порог".

- В мае на Петербургском международном экономическом форуме правительство пообещало не увеличивать фискальную нагрузку, вместе с тем представители Минфина РФ заявили, что настройки системы все-таки не избежать. К сожалению, основные направления бюджетной и налоговой политики все еще не сформулированы, поэтому мы не понимаем, будет это настройка, достройка или перестройка, - рассуждает вице-президент РСПП Мария Глухова.

Имеются проблемы с точки зрения правоприменения и на уровне регионов. Так, Свердловская область - одна из немногих в России, кто ввел льготу по налогу на движимое имущество с 1 января 2018 года, но механизм ее получения достаточно сложный, особенно для малых и средних компаний. Необходимо начислять налог весь год, а в конце его собрать пакет документов и доказать, что имеешь право на льготу. В некоторых других регионах налоговая служба пытается переквалифицировать машины и оборудование в недвижимое имущество, в результате чего бизнес теряет преференцию. А во многих субъектах РФ вообще нет поблажек для компаний, закупающих новое оборудование.

Свердловская область - одна из немногих в России, кто ввел льготу по налогу на движимое имущество, но механизм ее получения достаточно сложный, особенно для малых и средних компаний

- Федеральные ограничения по этой льготе мы предлагаем сохранить. Например, не предоставлять ее, если имущество получено от взаимозависимого лица из-за границы, что часто бывает в рамках холдингов. А вот на региональном уровне можно кое-что упростить. В частности, не привязывать льготу к среднему уровню зарплаты на предприятии. Главное - все же ее дать, а потом в ходе обычных налоговых проверок контролировать правильность использования, - считает Дмитрий Пумпянский.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Основная льгота, которую хотели бы получить инвесторы, - вычет по налогу на прибыль организаций, стимулирующий вложения в новое строительство, реконструкцию, техперевооружение и модернизацию, но пока всего четыре субъекта РФ предоставили бизнесу такой шанс или очень близки к этому нормативно. На Среднем Урале вопрос еще на стадии экспертных расчетов.

- Мы предполагали, что ввод льготы будет непростым: во-первых, такое право регионы получили в самом конце прошлого года и не все успели скорректировать законодательство. Во-вторых, достаточно сложно просчитать последствия применения инвествычета для региональных бюджетов, но мы надеемся, что в следующем году его начнут использовать более широко, - поясняет Мария Глухова. - Дополнением к вычету может стать новый порядок ускоренной амортизации высокотехнологичного оборудования.

Также РСПП выступает за развитие региональных и федеральных инвестконтрактов. Именно в СПИК "зашит" механизм, который позволяет стабилизировать налоговые льготы на весь период реализации проекта, поэтому промышленники уверены, что его применение нужно расширять. Например, распространить на территории опережающего экономического развития.

Cправка "РГ"

В Свердловской области участники приоритетных инвестпроектов в 2017 году получили налоговых льгот на 2,75 миллиарда рублей, при этом объем инвестиций в проекты превысил 17 миллиардов. 20-ти с лишним тысячам субъектов МСП оказана господдержка в виде льготных инвестиционных займов, микрозаймов, субсидий, грантов на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей.

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