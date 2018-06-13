В Екатеринбурге построят центр ядерной медицины

В Екатеринбурге планируется создать центр ядерной медицины, чтобы решить наболевшую проблему ранней диагностики онкозаболеваний.

В Свердловской области показатель смертности от рака самый высокий в УрФО, по итогам прошлого года - 223 случая на 10 тысяч человек. Экстенсивным путем достичь плановых показателей повышения продолжительности жизни (до 80 лет к 2030 году) не получится, необходим рывок. Кардинально изменить ситуацию должна помочь ядерная медицина - использование радионуклидов для диагностики и терапии. Если первое направление в регионе худо-бедно развивается, клиники в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге едва справляются с очередями, то второе просто отсутствует.

Хотя предпосылок для развития ядерной медицины на Среднем Урале хватает. Главная - в регионе производят изотопы и есть оборудование для их использования. Однако сегодня это производство сугубо экспортоориентированное: всего один процент продукции уральских "атомных" заводов используется в России, а 99 отправляются за границу, чтобы вернуться обратно в виде конечного продукта с накрутками за глубокий передел.

Мощностей для разворота производства в сторону отечественного потребителя свердловским предприятиям хватит: по данным областного минпромнауки, к 2022 году они способны освоить выпуск 14 новых видов изделий, предназначенных для диагностики и лечения полумиллиона российских пациентов в год. На благо отечественного потребителя ориентирована и господдержка, в частности, недавно фонд технологического развития Свердловской области выдал Институту реакторных материалов заем в 100 миллионов рублей на создание источников радиоизотопов для лечения опухолей различных локализаций.

С кадрами и научным потенциалом для дальнейших разработок проблем тоже нет: в Уральском политехе (ныне федеральном университете) более 50 лет работал циклотрон, и за эти годы здесь защитили три докторские и 20 кандидатских диссертаций, более 30 лет - микротрон, который сейчас используется, в частности, для стерилизации медицинских изделий. Вуз вполне может стать базой для создания учебно-методического центра профессиональной подготовки специалистов и для ядерной медицины.

Клиника, где для уничтожения опухолей будутиспользовать короткоживущие изотопы, требует более существенных вложений, чем диагностический центр - 4 миллиарда рублей против 1,5

И не только. Вокруг нового циклотрона, технический запуск которого намечен на июль, создается центр протонной (адронной) терапии. До конца года, после лицензирования, здесь, по планам, должны приступить к выпуску наиболее востребованных здравоохранением радионуклидов (фтор-18 и йод-123). К 2020 году ассортимент расширится за счет изотопов галлия, индия, технеция, циркония и ряда других.

Перспективные научные разработки этого центра - "прицельное" уничтожение опухолей с помощью трейсеров - веществ, которые адресно доставляют лекарства в клетки новообразования. При циклотроне могла бы работать клиника, где для уничтожения опухолей использовались бы короткоживущие изотопы. Но этот инновационный проект требует более существенных капиталовложений, чем диагностический центр - четыре миллиарда рублей против полутора.

Как отмечает министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, амбициозная задача снижения онкологической смертности требует быстрых и реальных решений: "Проект центра ядерной медицины более доступен экономически". Два масштабных начинания области не потянуть, если только протонный центр не получит федеральный статус, ведь восточнее столиц такое лечение пока не получить. Сейчас в России всего два центра протонной терапии - в Санкт-Петербурге и Обнинске - и две экспериментальные установки - в Дубне и Протвино.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, создание центра ядерной медицины позволит снизить показатель смертности от онкологии до 185 случаев. Три года потребуется, чтобы построить новый корпус площадью 7000 квадратных метров, оснастить его томографами и МРТ-сканером.

Представители бизнеса уже представили правительству области несколько вариантов проекта. Проработка финансовых моделей завершится к июлю: на выставке "Иннопром" планируется заключить первые соглашения. По оценке областного минздрава, "цена" центра - семь тысяч спасенных жизней ежегодно.