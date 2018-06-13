Одно из тюменских предприятий стройиндустрии, открывшееся 4,5 года назад и за это время завоевавшее прочные позиции на рынках Уральского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов, готовится к выходу в зарубежье. В июне завод при поддержке регионального экспортного центра презентует продукцию на специализированной выставке в Казахстане, где уже прошли предварительные переговоры с потенциальными партнерами.

Всего тюменские товары приобретают около 80 государств. Львиная доля продаж приходится на Европу. Основную валютную выручку дают нефтехимическая продукция, моторное топливо. Продукты питания неплохо покупают в Средней Азии. А фанера и прочие изделия из дерева расходятся по всему миру. По уровню спроса они вообще вне конкуренции среди товаров, не относящихся к углеводородам, поставляемым за границу с территории "большой" Тюменской области.

Малым и средним предприятиям помогают выйти на внешний рынок профильные структуры областного правительства, региональная Торгово-промышленная палата. Консультанты ведут новичков буквально за руку, берут на себя большинство административных хлопот, подчас находят конкретных покупателей и доводят дело до заключения контракта. Но крайне важно, чтобы производитель соблюдал заранее обговоренные условия по качеству, стоимости, упаковке изделия и не захотел уже на финишной черте выйти из игры с мыслью: "А не продешевил ли я?", не задумываясь о репутационных потерях. Такие казусы, увы, случаются, говорят в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

В прошлом году в регионе начала работать бесплатная школа английского языка для предпринимателей, ориентирующихся на внешнюю торговлю. На днях Тюменский технопарк завершил прием в аналогичную группу желающих познать основы китайского. Пока доля продукции, поставляемой в Поднебесную, мала. Максимально увеличить ее поток - одна из первоочередных задач кураторов экспортных операций. Язык, глядишь, и до Пекина доведет.