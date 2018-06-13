По данным свердловского управления Федеральной антимонопольной службы, с начала года в регионе рассмотрено более 30 административных дел в отношении заказчиков, не оплативших товары и услуги по госконтрактам. Почти везде факты нарушения законодательства подтвердились, сумма наложенных штрафов достигла полумиллиона рублей.

Напомним, статья в КОАП об ответственности заказчика за нарушение сроков и порядка оплаты по договору заработала именно в 2018-м. Первичные санкции - штраф от 30 до 50 тысяч рублей, за редицив - дисквалификация должностного лица на один-два года. Аналогичные наказания предусмотрены и за невыплату аванса, если он прописан в контракте.

Из 30 дел, рассмотренных на Среднем Урале, треть была открыта по жалобам "пострадавших" из числа бизнеса, остальные - по требованиям прокуратуры и Счетной палаты.

В Свердловской области "пустые" обращения в УФАС составляли примерно четверть от общего количества, в других регионах цифра переваливала и за половину

- У участников торгов появился новый инструмент для защиты своих прав, о чем свидетельствует активный рост обращений. Правда, нужно доказать вину заказчика. Не исключаю, что он, не будучи распорядителем бюджетных средств, просто оказался в ситуации, когда денег на оплату не хватает в пределах выделенных лимитов, - поясняет заместитель руководителя УФАС Глеб Старков.

Вместе с тем законодатели отсекли "профессиональных сутяжников", которые подают жалобы ради жалоб, заведомо понимая, что им ничего и не светит на торгах. К примеру, от исполнителя требуется лицензия или организационно-правовая форма юрлица, а кляузу строчит физлицо. Некоторые не стесняются по 100 жалоб в день по всей стране отправлять. В Свердловской области "пустые" обращения в УФАС составляли примерно четверть от общего количества, в других регионах цифра иногда переваливала за 50 процентов.

- Чего хотят этим добиться? Сложно сказать. Зачастую заказчика просто заваливают претензиями, и его закупочная деятельность приостанавливается. Но поправки в 99 статью 44-ФЗ должны предотвратить такие ситуации: теперь жалобы принимаются только от лиц, чьи права и интересы реально могли быть нарушены действиями заказчика. Все остальные перевели в плоскость закона об обращениях граждан, - говорит Глеб Старков.

Всего в 2018 году в антимонопольную службу поступило 750 жалоб, касающихся госзакупок на территории Свердловской области, из рассмотренных 595-ти обоснованными признали 28 процентов. Чаще всего нарушения касаются отбора участников торгов, составления техзадания и размещения информации в единой электронной системе. Наиболее проблемные с этой точки зрения отрасли - строительство, в том числе дорожное, рынки лекарств и организации питания.