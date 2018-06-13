Все чаще предметом судебного спора становится нарушение авторских прав в сфере рекламы и пиара. Не разбираясь в этом вопросе, бизнес нередко несет серьезные финансовые и репутационные потери. Между тем, выполнив все требования закона, их можно избежать.

Идея беззащитна

Главная сложность, по мнению экспертов, кроется в том, что авторство в отличие, скажем, от прав на изобретение не требует обязательной государственной регистрации. Поэтому доказать его сложнее. В частности, авторские права не распространяются на идеи: если кто-то использовал вашу творческую находку в собственной интерпретации, к ответственности его не привлечешь.

Челябинское рекламное агентство в 2016 году получило техническое задание на производство рекламного ролика для крупного агрохолдинга. Стоимость работ заказчик оценил в 250 тысяч рублей. Агентство их выполнило, но вместо денег получило ответ, что конкурс оно не выиграло и созданный рекламный ролик в работу не берут. А спустя несколько месяцев в СМИ начали крутить ролик агрохолдинга, снятый точно по сценарию челябинцев. Агентство обратилось в суд. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому права на ролик переходят агрохолдингу в обмен на компенсацию - 300 тысяч рублей.

Такой исход можно считать удачным, потому что, по словам управляющего партнера юридической компании Сергея Гаврюшкина, представлявшего в суде рекламное агентство, спор мог и затянуться на несколько лет ввиду сложности доказывания принадлежности авторских прав истцу.

- Мы представили в суд сценарий и заявили, что ролик снят именно по нему, - рассказывает юрист, - но и оппонент мог представить свой сценарий, еще и датированный днем ранее, и утверждать, что получен он не от истца или что был доработан, и в результате - это уже другой продукт.

Творчество и документы

Споры по защите авторских прав с участием рекламных и пиар-агентств - явление нередкое. Такие компании, как правило, созданы творческими людьми, которые часто пренебрегают документальным оформлением прав на объекты интеллектуальной собственности. Между тем авторские права бывают не только имущественные (на продукт), но и неимущественные - скажем, объектом считается имя автора. Нарушение и тех, и других карается и влечет компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Кроме того, нарушителю могут грозить существенные репутационные риски.

Утверждение, что все, сделанное работником в рамках должностных полномочий, является собственностью работодателя, - ловушка, в которую попадали и попадают многие фирмы

- Например, известная компания выполняет заказы для крупных брендов. Но в какой-то момент она "плохо расстается" со своим работником (дизайнером, фотографом), который обращается в суд. В исковых требованиях он указывает, что фирма нарушает его авторские права на объекты, казалось бы, созданные в рамках трудового процесса, - рассказывает Гаврюшкин. - Затем тот же человек может обратиться с иском о нарушении авторских прав уже к клиентам компании. То, что между бизнес-структурами заключен договор, его не волнует: он своего согласия на передачу прав не давал. А дальше он обратится в ФАС, которая признает использование чужого объекта интеллектуальной собственности недобросовестной конкуренцией и запретит компаниям использовать изделия физического лица.

В нерабочее время

А вот юридическое лицо автором быть не может. Но мало кто, заключая с фирмой договор на разработку интеллектуального продукта, это сознает.

Так, две челябинские фирмы заключили между собой договор на создание корпоративного сайта. После передачи работы обнаружилось, что в Курске появился сайт с таким же контентом. Заказчик обратился в суд с иском к курской компании, но доказать свое авторство не смог: для защиты авторского права договора между юридическими лицами недостаточно.

Чтобы не наступить на те же грабли, до передачи прав на интеллектуальный продукт заказчику отношения с разработчиком (автором изделия) должны быть оформлены правильно внутри компании-исполнителя. А утверждение, что все, сделанное работником в рамках должностных полномочий, является собственностью работодателя, - ловушка, в которую попадали и попадают многие фирмы. С заключением трудового договора предприятие обладателем прав на объекты интеллектуальной собственности не становится. В ситуации конфликта автор может заявить, что конкретно этот продукт он создал не в рабочее время.

- Чтобы права на конкретное изделие перешли от сотрудника к компании, необходимо, во-первых, четко прописывать служебное задание либо техзадание на разработку конкретного произведения. Нужно задокументировать, когда и кем был создан объект авторского права и какие права перешли от автора к юридическому лицу. И так по каждому объекту интеллектуальной собственности в отдельности, - советует Гаврюшкин.

Заказчик, в свою очередь, во избежание проблем в будущем должен убедиться, что все документы у исполнителя есть и оформлены правильно, что автор, а не только владелец исключительных прав на произведение, не возражает против указания его авторства другим юридическим лицом. Только при соблюдении всех условий можно спать спокойно, а в случае конфликта - рассчитывать на выигрыш дела в суде.