В Тюмени продолжается реализация проекта, не имеющего аналогов в УрФО. Здесь одну из ключевых транспортных магистралей, улицу Мельникайте, превращают в фривей - скоростную автостраду с развязками. Она должна обеспечить непрерывное движение на скорости 80 километров в час на протяжении 8,5 километра. Отношение к проекту контрастное - от восхищения до категорического неприятия. Ближе к лету ожесточенная дискуссия вновь возобновилась. Какие аргументы приводят оппоненты и насколько они обоснованны?

Реконструкция улицы Мельникайте неизбежна. В начале века она более-менее справлялась с транспортными потоками. Затем на ней все чаще стали образовываться заторы. Проезжую часть начали расширять. Появилось несколько развязок. Очередную строят сейчас близ реки Туры - в комплексе с двумя широкими мостовыми переходами. Прежний - ветхий, узкий - демонтирован. Модернизация транспортной инфраструктуры участка обойдется в многомиллиардную сумму. Траты вроде бы обоснованные, транжирством их никто не называет.

Неудовольствие, тревогу многих горожан вызывает концепция проекта: она лишает пешеходов права ступать на проезжую часть. Подземных переходов спроектировано мало. В основном монтируются надземные, и комфортными их не назовешь. А ведь Мельникайте пересекает центр Тюмени, проходит среди многонаселенных кварталов. Здешние жители считают, что их среду обитания сознательно ухудшают ради автомобилистов. Последние же, как правило, приветствуют появление фривея как проявление прогресса, признак современного города.

Скоростная магистраль - рациональный подход к организации автомобильных потоков, считает сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко. Отсюда посыл: "Не нравится шумный мегаполис - переезжай в тихий зеленый уголок". На взгляд депутата гордумы Динара Абукина, новая транспортная модель хороша в том числе и тем, что подтолкнет к реновации жилой застройки вдоль улицы Мельникайте.

- Старые многоэтажки нужно сносить, иначе скоро они начнут рушиться, - предупреждает он.

Изменение функционала улицы авторы проекта ее реконструкции, который создан еще в начале десятилетия, обосновывают, в частности, скорым вхождением Тюмени в обойму городов-миллионников: уже в 2034-м численность населения превысит 1,2 миллиона человек - на 500 тысяч больше, чем сегодня. Прогноз поражает: столь стремительных темпов не предугадали даже оптимистично настроенные составители генплана. В последние годы, правда, наблюдается тенденция снижения естественного прироста, в 2017-м он составил всего 7000 человек. До заветной планки не дорасти без миграции в город селян, северян, жителей других субъектов РФ, иностранцев.

Жители окрестных кварталов считают, что их среду обитания сознательно ухудшают ради автомобилистов

Второй фактор - бурная автомобилизация Тюмени. По данным разработчиков, за первое десятилетие XXI века количество легковых авто почти удвоилось и достигло 310 машин на каждую тысячу жителей. Вывод напрашивается: при сохранении темпов без радикальных преобразований дорожной инфраструктуры наступит коллапс. Спустя пять лет, согласно информации омского института территориального планирования "Град", легковушек стало еще на 18 процентов больше. Но дальше темпы резко снизились, так что коллапса ожидать не следует, тем более что местные власти транспортные проблемы небезуспешно решают, на дорогах не экономят.

По мнению бывшего главного архитектора региона Сергея Лескова, идея скоростной транзитной магистрали ничем не оправдана. По его словам, идет превращение относительно комфортной городской структуры в промышленно-коммунальную зону с путепроводами и шумозащитными ограждениями, замкнутым, визуально негативным пространством.

- Это следствие некомплексного, подчас дисгармоничного территориального развития Тюмени, - подытоживает Лесков.

Его позицию разделяет большинство членов регионального отделения Союза архитекторов, которых при обсуждении концепции даже не удосужились пригласить в качестве экспертов. На ошибочности решения настаивают и члены комиссии по охране окружающей среды Общественной палаты Тюменской области. На совместном заседании с городской коллегией экологов они призвали скорректировать проект касательно самой спорной его части.

- Реконструкция городов в пользу неограниченного использования частных автомобилей путем сооружения разветвленных сетей скоростных магистралей и парковочных мощностей уже доказала свою несостоятельность в западных странах. Самые тяжелые заторы наблюдались в Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе - как раз там, где были построены наиболее мощные сети фривеев, - констатирует Игорь Пеньевский, бывший руководитель департамента упомянутого омского института.

Между тем

Институт "Град", акцентируя внимание на развитии общественного транспорта, его доступности, провел соответствующий опрос тюменцев. К категории регулярно добирающихся до работы и домой личными машинами отнесли себя 44 процента респондентов. Из них для каждого четвертого это не лучший вариант передвижения. То есть он вынужденный. Примерно треть опрошенных удовлетворена услугами автобусников, хотя прибегают к ним около 40 процентов горожан. Главная претензия к общественному транспорту - "долго ехать". Что любопытно, каждый шестой настроен на пеший ход, а желающих пересесть на велосипед втрое больше, чем пользующихся им.