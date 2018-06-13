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13.06.2018 19:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За своих стеной

Регион поддержит заводы, попавшие под санкции
Текст: Елена Миляева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7590 (127)
В правительстве Свердловской области разработали меры поддержки региональных предприятий на случай возникновения последствий американских санкций.

Очередной пакет санкций, введенных США весной, затронул 28 крупных предприятий Среднего Урала, сообщил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин. Восемь из них входят в структуру алюминиевого гиганта "", на них работают 9,5 тысячи человек. Еще восемь принадлежат холдингу, там трудоустроено 7,9 тысячи жителей области. По данным на начало июня, ни один из них место не потерял, заводы работают в штатном режиме, однако ситуация может поменяться.

- Реальны осложнения в части сбыта продукции, изменения цены на нее. Все эти вопросы находятся на контроле, проведен анализ и составлен прогноз возможного развития событий до конца 2018 года. Подготовлен ряд писем в адрес кредитных организаций, Минпромторга и Минэкономразвития РФ на предмет оказания возможной экономической помощи, - сообщил министр.

Фото: Nikita Markov
Товарооборот между Россией и Германией вырос почти на четверть

- Под санкциями мы живем четвертый год, они почти исчерпали свое болезненное влияние на промышленников: то, к чему они не успели подготовиться в 2014 году, нивелировалось в 2016-м, - уверен президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. - Последние заявления американских властей носят скорее эмоциональный характер, чем экономический. Это подтверждает статистика: в 2016-м у нас вырос товарооборот со всеми странами.

У Свердловской области налажены постоянные торговые связи со 140 странами мира. В 2017 году внешнеторговый оборот вырос на 1,5 процента, причем экспорт преобладает над импортом в пропорции два к одному. При этом география сотрудничества в последнее время значительно изменилась.

- Как говорится, свято место пусто не бывает. Запад и Центральная Европа "нажали на паузу", но бизнес ждать не собирается, он пошел в сторону Востока, - отмечает Беседин.

В частности, в 2017 году товарооборот региона со странами СНГ вырос на 37 процентов. Самым крупным восточным партнером из дальнего зарубежья, конечно, остается Китай, однако активно наращивают объемы торговли Иран, Шри-Ланка, Вьетнам, Южная Корея и Япония.

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