В число основных бенефициаров входят строительные компании, а в транспортном секторе - аэропорты. Екатеринбургский Кольцово на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и перрона получил 4,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. По оптимистичным ожиданиям Администрации гражданских аэропортов, реконструкция обеспечит Кольцово рост пассажиропотока не менее чем на полмиллиона человек в год. Для обслуживания дополнительного количества гостей пограничный пункт в аэропорту оборудовали новой спецтехникой, в том числе сканерами микрочипов домашних любимцев и тепловизором, и организовали 17 дополнительных рабочих мест паспортного контроля. Переоборудование обошлось федеральному бюджету в 24,4 миллиона рублей.

Долгосрочную выгоду от мундиаля уже получила строительная отрасль - за счет роста заказов и поддержки со стороны государства. На строительство "Екатеринбург Арены" - стадиона на 35 тысяч мест - федеральный бюджет выделил более 12 миллиардов рублей. После чемпионата емкость арены уменьшат, передав выносные трибуны реконструируемому стадиону в Каменске-Уральском.

Рост выручки в период проведения ЧМ ожидают продовольственные ретейлеры, отельеры, телекоммуникационные и транспортные компании. Однако, отмечают аналитики, в этом случае эффект однократный, существенных изменений эти виды бизнеса не претерпят. Тем более что рост выручки в некоторых случаях нивелировали штрафы "за жадность": еще до начала чемпионата Роспотребнадзор оштрафовал 98 екатеринбургских гостиниц за завышение цен - тем самым надзорное ведомство пополнило федеральный бюджет на 276 тысяч рублей.

Если говорить о мелком и краткосрочном бизнесе, то дополнительный доход получат владельцы квартир, сдаваемых в аренду. Около половины предложений в Екатеринбурге - уникальные: жилплощадь сдается только на время мундиаля. Максимальное предложение в этом сегменте - 165 тысяч рублей за день проживания в трехкомнатной квартире на ВИЗе. Средняя суточная ставка аренды, по подсчетам аналитиков, - 14,4 тысячи рублей. То есть за 12 дней матчей собственник квартиры может выручить 172 тысячи рублей. Налог на доходы физлиц с этой суммы - 22 тысячи, избежать уплаты вряд ли удастся - попытка скрыть доход грозит штрафом до семи тысяч рублей.

- Мы налаживаем информационное взаимодействие с полицией, через районные администрации получим от УК, ТСЖ, ЖСК данные о сдаваемых квартирах, - говорит Сергей Барышников, начальник отдела налогообложения физлиц УФНС по Свердловской области. - Также проведем мониторинг сайтов аренды квартир, где мы наблюдаем большой объем коммерческого предложения. Будем проводить работу с собственниками - направим им напоминания об обязанности предоставить налоговую декларацию.

Отчитаться о доходах те обязаны до первого мая 2019-го - тогда и можно будет подвести итоги арендной "страды", связанной с ЧМ, а также подсчитать по весне остальных "цыплят" - рост выручки в различных секторах свердловской экономики.