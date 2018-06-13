В Нижнем Тагиле надеются в ближайшем будущем реанимировать хотя бы часть закрытых в постперестроечное время предприятий легкой промышленности. Тагильчанки не просто соскучились по качественному трикотажу и обуви местного производства - они остро нуждаются в рабочих местах, не связанных с металлургией или производством танков.

Город суровых мужчин

Теперешний статус моногорода второй по величине муниципалитет региона вряд ли мог получить в советское время - помимо двух кормильцев-гигантов здесь работали десятки производств легкой и пищевой промышленности. В каждом районе был свой хлебозавод, функционировали мясокомбинат, молочный завод, рыбное производство, в городе существовали две швейные фабрики и одна трикотажная (говорят, тагильские изделия даже экспортировали в Европу), а продукция обувщиков хотя и не попадала в категорию модельной, отличалась добротностью и была по карману любому уральцу.

- В городе имелись свои закройщики, модельеры, работали многие образовательные учреждения. В общем, проблем с самореализацией у женщин не существовало, - говорит начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации Нижнего Тагила Каринэ Геворгян. - Сейчас же возможности трудоустройства тагильчанок резко сократились: инвесторы не спешат вкладывать деньги в легкую промышленность, боятся конкурировать с Китаем. Что остается? Металлургия, машиностроение, химпром - три главные отрасли сегодняшнего Тагила, но ведь этого крайне мало. На одном из заводов, например, работают 25 тысяч человек, 14 тысяч - на другом, а всего в городе 350 тысяч жителей. Не ошибусь, если скажу, что кризис бьет прежде всего по женщинам - Тагил стал "мужским" городом. Многие просто уезжают в поисках работы в Екатеринбург и Москву. А наша задача - помочь им остаться.

С какого бока начать?

Основные направления действий содержит программа комплексного развития моногорода, ее легко найти на сайте администрации Нижнего Тагила. Что в планах? Создать за 2017-2018 годы 10 166 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечь 32 531 миллион рублей инвестиций в основной капитал, улучшить качество городской среды. Далее идет перечисление конкретных мероприятий, но вот пунктов об открытии хлебозаводов или швейных фабрик что-то не видно. Оказывается, в программу могут войти только мероприятия, на которые инвесторы уже подали заявки. А возрождать легпром они не торопятся.

Чтобы повысить привлекательность города для инвесторов, администрация направила заявку в Минэкономразвития РФ о присвоении Нижнему Тагилу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), но пока процесс не завершен - документы вернули на доработку. Получение статуса обеспечит снижение налогов на прибыль, на имущество организаций, облегчит бремя земельного налога, уменьшит страховые взносы. Но пока неизвестно, сможет ли он кардинально изменить ситуацию "однобокости" развития Нижнего Тагила. Что касается действующих мер помощи моногородам, то они сводятся в основном к точечному решению какой-то одной проблемы - а они ждут комплексного решения.

В программу комплексного развития моногорода могут войти только те мероприятия, на которые инвесторы уже подали заявки. А возрождать легпром они не торопятся

- Средства моногородам выделяются обычно в рамках какой-то одной министерской программы. Например, недавно мы получили более 13 миллионов рублей в рамках программы благоустройства улиц, но этих денег хватило только на укладку гранитных плит на четырех перекрестках. Конечно, хотелось большего - только на дороги нужно не менее 100 миллионов. Мечтаем об отдельной федеральной программе по моногородам с масштабным финансированием. Понятно, что желающих получить такой грант множество, но ведь можно заложить справедливый механизм его получения. Например, устроить конкурс программ развития, где победит сильнейший. Нижний Тагил с радостью принял бы участие в таком соревновании, - говорит Каринэ Геворгян.

Научный подход

Ученые-экономисты, которые по нашей просьбе первыми "протестировали" идею развития легпрома, ее поддержали.

- Это стало бы реальным шансом финансирования именно тех направлений, которые нужны конкретному городу. Раскрылся бы талант управленцев, а город получил новые рабочие места. Использование женского потенциала, обеспечение занятости в легкой и пищевой промышленности очень важно с точки зрения социальной значимости, да и экономической безопасности страны и региона, - говорит директор института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

С экономистом-теоретиком согласен ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин. Он тоже против монопрофильности городов - тем более что совсем рядом есть примеры муниципалитетов, живущих полноценной экономической жизнью.

- Уверен, у Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и других свердловских городов есть потенциал "непромышленного" развития. Возьмите, к примеру, город Чайковский Пермского края. Развитие машиностроения, химической промышленности совсем не мешает работе легпрома - там давно и успешно работает камвольный комбинат. В городе хорошо себя чувствует малый и средний бизнес. Конечно, надо брать такой опыт на вооружение, - считает ректор.

Понятно, что одному малому бизнесу, который сейчас в основном представляет легкую промышленность, не решить проблему в комплексе - масштаб принятия решений не тот. А прецедента использования государством элементов плановой экономики в виде создания на отдельных территориях определенных отраслей промышленности пока нет (кроме нескольких "элитных" направлений, например нанотехнологий). Исследования экономики моногородов, которые проводятся учеными, тоже нельзя назвать комплексными и непрерывными. Управленцы сетуют, что научные труды порой бывают оторваны от реальности и требуют корректировки, но выясняется это зачастую уже постфактум.

Начнут с парка

Однако в мечтах о журавле тагильчане не выпускают из рук синицу.

- Наша мечта - диверсифицировать экономику города, развивать не только и не столько машиностроение и обрабатывающие производства, сколько предприятия с рабочими местами для женщин. Надеемся, что они появятся в индустриальном парке "Восточный". Он рассчитан на 4600 рабочих мест, расположится на территории площадью 300 гектаров (первый этап - 100). Предусмотрена вся необходимая инфраструктура: девять километров новых дорог, очистные сооружения, газо- и электроснабжение, сети связи, видеонаблюдение и так далее. Сейчас заканчивается межевание земли, готовится заявка в Фонд развития моногородов. Надеемся, что средства на инженерную инфраструктуру (более миллиарда рублей) предоставят федеральный и региональный бюджеты (50 на 50), - рассказала замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных.

По ее словам, первые переговоры с пищевиками и обувщиками проведены, но бизнес выдвинул дополнительное требование - чтобы к промплощадке подходила железная дорога. Это пожелание пока еще осмысливается. Планируется, что финансирование "Восточного" начнется в 2019 году, а строительство и заход на площадку первых резидентов намечены на вторую половину 2020-го.

Cправка "РГ"

К моногородам относят муниципальные поселения с одним градообразующим предприятием или несколькими одной отраслевой принадлежности, завязанными в общую технологическую цепочку. Моногород - это поселение городского типа с численностью населения более 3000 человек, из которых не менее 20 процентов работают на предприятиях одной компании. Как правило, она обеспечивает половину и более валовой продукции муниципального образования.