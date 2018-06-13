Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург, где проведет матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Он состоится 15 июня.

В аэропорту Кольцово прямо на взлетной полосе футболисты пересели в автобус и отправились в гостиницу в центре города.

Египет участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться во время турнира в Грозном - именно оттуда они и прибыли сегодня на Средний Урал.

Соперники египтян - сборная Уругвая - прилетит в Екатеринбург в четверг: их чартерный рейс из Нижнего Новгорода должен приземлиться в 14.00.

"Сегодня мы ожидаем шесть тысяч болельщиков из Уругвая и две тысячи болельщиков из Египта", - рассказал ранее на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.