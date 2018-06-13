Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург
Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург, где проведет матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Он состоится 15 июня.
В аэропорту Кольцово прямо на взлетной полосе футболисты пересели в автобус и отправились в гостиницу в центре города.
Египет участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться во время турнира в Грозном - именно оттуда они и прибыли сегодня на Средний Урал.
Соперники египтян - сборная Уругвая - прилетит в Екатеринбург в четверг: их чартерный рейс из Нижнего Новгорода должен приземлиться в 14.00.
"Сегодня мы ожидаем шесть тысяч болельщиков из Уругвая и две тысячи болельщиков из Египта", - рассказал ранее на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
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