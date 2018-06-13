За четыре месяца индекс промышленного производства (ИПП) в Зауралье составил 106,2 процента. В среднем по России этот показатель равен 101,8. Положительная динамика в производственном секторе региона наблюдается уже три года подряд, начиная с 2015-го. Тогда ИПП равнялся 101,6, через год - 101,3, в 2017 году - 102,9. Для депрессивного региона рост - уже хорошо, но все же он не такой значительный, как хотелось бы.

Доходную часть бюджета в Зауралье формируют в основном крупные и средние промпредприятия, от состояния которых зависит благополучие региона в целом. В прошлом году их прибыль по сравнению с 2016-м увеличилась на 364 миллиона рублей, или на 9 процентов, налоговые отчисления - на 15,5 процента. Правда, в региональном финуправлении отмечают, что прибыль выросла главным образом за счет консолидированных групп налогоплательщиков, филиалов и обособленных предприятий. Поступления от организаций "с местной пропиской" составили лишь 11 миллионов рублей. Между тем налог на прибыль организаций - вторая по величине статья дохода областного бюджета (на первом месте - налог на доходы физических лиц).

В 2018 году регион планирует заработать самостоятельно 26,4 миллиарда рублей. За четыре месяца в консолидированный бюджет поступило 7,5 миллиарда. В этой сумме НДФЛ составляет 2,9 миллиарда, он вырос на 207 миллионов за счет увеличения фонда оплаты труда. А вот налог на прибыль - всего 1,4 миллиарда, причем он снизился к уровню прошлого года на 312 миллионов. Если его падение продолжится, то план по собственным доходам окажется под угрозой срыва: финансисты посчитали, что при сохранении тенденции за год реально собрать только 24 миллиарда.

По словам начальника финуправления Елены Лукашук, среди прочих факторов, оказывающих негативное влияние на наполнение бюджета, - рост задолженности по налогам и обязательным платежам. По данным на 1 мая, она составила в целом 1,8 миллиарда рублей, или 8 процентов от годовой суммы поступлений. С начала года задолженность, правда, снизилась, но лишь на три процента.

Курганская область, как известно, плотно сидит на дотациях. И, судя по нынешним цифрам, перемен в этом плане в ближайшие годы ожидать не приходится: для того чтобы доходы региона равнялись его расходам, необходимо обеспечить трехкратный рост промышленного производства - с нынешних 119 миллиардов до 350 миллиардов рублей год.