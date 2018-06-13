Россияне перестали копить деньги

Россияне стали совершать больше покупок и меньше экономить, норма сбережений вернулась к уровню 2013-2014 годов, когда на рынке наблюдался кредитный бум. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Позитивные настроения людей поддержаны ростом доходов и ценами на нефть. В итоге россияне снова обращают внимание на кредитные предложения и оценивают текущий момент как благоприятный для совершения крупных покупок.

По прогнозу ЦБ, в 2018 году граждане увеличат свои траты на 3,8-4,3 процентов. Рост на 3,4 процента уже наблюдался в 2017 году.