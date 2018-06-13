Женская сборная России по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" завоевала серебряные награды на чемпионате мира, который прошел в огромном, с 55-тысячными трибунами крытом спортсооружении столицы Филиппин Маниле. Так что на летних Играх Токио-2020 у нас неплохие медальные перспективы.

Россиянки прибыли в Манилу в статусе чемпионок мира и Европы. Прошлый сезон для девушек получился чрезвычайно удачным. Но после того, как 9 июня 2017 года "баскетбол 3х3" получил олимпийское признание, конкуренция резко повысилась.

На предварительном этапе MVP ЧМ-2017 Анна Лешковцева, ее подруги по команде Анастасия Логунова, Людмила Сапова и Александра Столяр помимо американок (13:21) встречались с экзотическими для "классики" Угандой (22:8), Андоррой (21:9), иранскими девушками в хиджабах (22:12). Со второго места в группе россиянки вышли в плей-офф.

Четвертьфинал против Чехии был выигран без сверхусилий (21:14), а вот следующий матч с Францией получился драматичным. Наши долго догоняли "трехцветных" - почти безнадежные 3:8, затем 6:10 за 3 минуты 57 секунд до окончания основного времени. В сложнейшей ситуации роль лидера взяла на себя Лешковцева. Она дважды набирала в одной атаке по три очка - попадание с фолом (1 балл) плюс два точных штрафных (еще пару очков в копилку). Поясним, что двойное наказание идет после того, как соперник выходит за лимит шести нарушений. Россиянки вышли вперед (15:12), но преимущество не удержали (15:15) и был назначен овертайм, где для победы необходим перевес в два балла.

После того как француженки в одной атаке несколько раз подряд не могли поразить кольцо с минимального расстояния, мяч в итоге перешел к чемпионкам мира-2017, и затем на Логуновой сфолили. Анастасия не дрогнула и забила оба штрафных, последний из которых и стал победным - 17:15.

Встреча с Францией и сверхурочное время отняли много сил перед финалом, к тому же на передышку была дана незначительная пауза. В решающем матче с Италией у нас и прицел сбился, и число потерь возросло. Соперник сохранил больше свежести и взял верх - 16:12.

Как бы там ни было, россиянки продолжают оставаться на ведущих позициях. Наша федерация баскетбола еще до олимпийского признания отнеслась к развитию и популяризации "3х3" со всей серьезностью, продолжая наращивать усилия в этом направлении.

В мужском турнире Сербия добилась четвертого титула подряд. В финале обыграна Голландия (16:13). Наша команда, за которую выступали Илья Александров, Максим Дыбовский, Дмитрий Коршаков и Виктор Павленко, в плей-офф пробиться не сумела. Скорее, такой результат - досадная случайность, невезение, нежели закономерность. Да и потенциал для будущих побед несомненно имеется. К примеру, недавно наша молодежная сборная в возрастной категории U-23, выступавшая под названием "Гагарин", выиграла два представительных соревнования "Мировой серии" в Москве и датском Копенгагене.