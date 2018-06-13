Готовность - 03, 02, 01
Александр Петрович, вы в 2014 году отвечали за МЧСовскую составляющую при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Тогда все прошло, как говорится, без сучка без задоринки. Сейчас возьмете на себя смелость сказать, что пожару на чемпионате, образно говоря, выписана красная карточка?
Александр Чуприян: Я согласен, что нами, - я имею в виду МЧС и другие ведомства, с которыми мы взаимодействовали, - накоплен бесценный опыт обеспечения мер безопасности при подготовке и проведении любых массовых соревнований. Этот опыт позволил нам исправить шероховатости, которые были ранее. Кстати, по итогам проведения недавнего Кубка Конфедераций мы получили высочайшую оценку от ФИФА. Так что теперь я уверен, что мы не допустим, условно говоря, чтобы пожар вышел из урны.
Проблема с курением - главная для пожарных при проведении подобных мероприятий?
Александр Чуприян: Нет, конечно. Я образно выразился. Ведь помимо пожара жизнь может преподнести много разных неожиданностей, как, например, ДТП рядом с объектами. Тут я уже говорю и об общемировом опыте, ведь при подготовке мы учитывали и его. Это жизнь, и она никогда не укладывается в сухие формуляры, а может преподносить разные сюрпризы.
Но вы к ним ко всем готовы и днем, и ночью? Я правильно понял?
Александр Чуприян: Беды не выбирают времени суток. Уже сейчас, еще до открытия чемпионата мира по футболу, МЧС переведено в режим повышенной готовности. И в таком режиме российские спасатели будут действовать до закрытия игр. Так же, кстати, было во время Олимпиады и проведения Кубка Конфедераций.
Но мы не только готовимся реагировать, но и проводим большую профилактическую и подготовительную работу. Организована система управления и взаимодействия в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для управления группировкой сил и средств МЧС России, задействованной в обеспечении безопасности Чемпионата мира, созданы и функционируют оперативный штаб МЧС России и оперативные штабы Главных управлений МЧС России в субъектах Российской Федерации.
Вся информация будет стекаться в антикризисные центры, а оттуда в режиме онлайн в Москву, в наш Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Для оперативного реагирования на штатные и нештатные ситуации, сотрудники МЧС России включены в составы Главного операционного центра и региональных операционных центров, деятельность которых координирует Оргкомитет "Россия-2018".
Я считаю, мы довели межведомственное взаимодействие до автоматизма. Поработали и по улучшению уровня подготовки волонтеров. В каждом регионе, где будут проходить игры, есть учебные заведения МЧС, и там заранее была улучшена языковая подготовка.
Помимо волонтеров, проводилось ли обучение сотрудников МЧС России иностранным языкам для работы с гостями чемпионата мира?
Александр Чуприян: Проведена работа по укомплектованию дежурных караулов пожарно-спасательных подразделений МЧС России в том числе диспетчерским составом пожарно-спасательных гарнизонов, который прошел дополнительное обучение на базе учебных пунктов и учебных центров федеральной противопожарной службы.
Для общения с гражданами других государств специально разработаны разговорники и справочники. В настоящее время они имеются во всех пунктах связи пожарно-спасательных подразделений. В ведомственных вузах прошли обучение иностранным языкам более 1700 специалистов дежурных смен центров управления в кризисных ситуациях.
В 2017-2018 годах проведены свыше 1200 пожарно-тактических занятий и учений, командно-штабных и тактико-специальных учений. Дополнительно среди студентов и курсантов вузов МЧС России был проведен анализ на профессиональное владение английским и немецким языками. Те ребята, которые имеют высокие показатели, будут привлекаться к работе в составе оперативных групп МЧС России.
Так что у нас есть все условия проведения соревнований с точки зрения безопасности на самом высоком уровне. Скажу больше, Россия является примером проведения подобных соревнований.
Но волонтеров на каждом углу не поставишь. Смогут ли болельщики в случае чего дозвониться со своих телефонов и попросить о помощи. И смогут ли они это сделать с номеров своих стран?
Александр Чуприян: Номер "112" работает во всех городах, где предстоят матчи чемпионата. Иностранные гости смогут позвонить на этот номер. Причем, бесплатно.
Проходил ли диспетчерский персонал служб "01", "101" и "112" какую-то дополнительную подготовку?
Александр Чуприян: В течение 2017 года на базе ведомственных вузов около 3 тысяч специалистов подразделений системы "112", и системы "01" прошли обучение по программам повышения квалификации. Кроме того, с операторским составом служб "112" проведены занятия по особенностям приема вызовов от иностранных граждан, обработке алгоритмов передачи информации при чрезвычайных ситуациях во всех городах проведения FIFA-2018. Дополнительно спланировано привлечение переводчиков и волонтеров, осуществляющих синхронный перевод.
Для оказания психологической помощи привлечены психологи специализированных профильных организаций. Таким образом, подготовлены и усилены дежурные смены операторского персонала. Уверены, что это позволит не только повысить уровень обеспечения безопасности населения, но и сократить время реагирования экстренных оперативных служб при обращениях по единому номеру "112" в период проведения чемпионата.
МЧС также позаботилось и об экстренном информировании, если оно вдруг понадобится - в местах массового пребывания людей на спортивных объектах будут функционировать более 300 терминальных комплексов информирования и оповещения ОКСИОН. На них запланирована трансляция мультимедийных материалов о культуре безопасности на иностранных языках, включая английский, испанский, немецкий и французский.
Пожары в зданиях с массовым пребыванием людей высветили серьезную проблему. С некоторых пор согласно градостроительному кодексу инспекторы МЧС оказались лишены права проверять и ставить подпись на акты о приемке здания в эксплуатацию и давать разрешения проектам. При строительстве стадионов было также?
Александр Чуприян: Любой стадион - это уникальное сооружение. Нет ни одного типового проекта, а потому МЧС обязано было доскональным образом знать объект. На каждый объект были разработаны специальные технические условия.
Сотрудники надзорных органов МЧС России в рамках комплексных комиссионных обследований провели неоднократные обследования всех строящихся (реконструруемых) и введенных в эксплуатацию стадионов.
Были в ходе проверок выявлены какие-либо замечания?
Александр Чуприян: Мелкие нарушения требований пожарной безопасности в ходе строительства бывают всегда. Но сейчас они все устранены.
Кроме того, МЧС России осуществляет постоянную проверку готовности подразделений ведомства к обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу - 2018. В министерстве создана специальная рабочая группа для контроля за выполнением мероприятий в соответствии утвержденным планом.
За каждым из объектов, задействованных в проведении чемпионата, закреплены ответственные наиболее подготовленные должностные лица главных управлений МЧС России. На них возложена работа по организации оперативного взаимодействия с руководителями объектов, а также организациями, отвечающими за техническое обслуживание систем безопасности.
МЧС будет привлекать для усиления безопасности какие-то дополнительные силы из регионов, где не будет игр? Самый оперативный транспорт - авиационный. Как будет задействована авиационная группировка МЧС России в момент проведения ЧМ?
Александр Чуприян: В рамках подготовки к столь масштабному мероприятию международного масштаба предусмотрена передислокация авиационной техники МЧС России для дежурства в городах, принимающих мундиаль.
Под прикрытием находятся все аэропорты, федеральные и региональные дороги, особо охраняемые территории, железные дороги, социальная инфраструктура. Всего для контроля ситуации с воздуха и при необходимости экстренного реагирования на ЧС во время проведения чемпионата будут задействованы 58 воздушных судов МЧС России. Из них - 16 самолетов и 42 вертолета. В резерве будут находиться еще 14 судов. Планируется, что в передислокации будут участвовать 14 воздушных судов. В основном это самолеты-амфибии Бе-200ЧС, вертолеты Ми-8, Ка-32 из Красноярского, Хабаровского и Жуковского авиационно-спасательных центров, а также из авиационно-спасательных центров Южного и Северо-Западного округов.
Не оголится ли, так сказать, фронт в тех регионах? Хватит там техники на случай, скажем, непредвиденных лесных пожаров?
Александр Чуприян: Нет. Передислокация воздушных судов не отразится на безопасности регионов, которые они покинут. Для защиты населенных пунктов Сибирского федерального округа на боевом дежурстве остаются 11 воздушных судов, в том числе Бе-200ЧС и Ил-76.
При необходимости в случае осложнения оперативной обстановки в Сибирском федеральном округе для реагирования будет задействовано авиационное крыло Хабаровского авиационно-спасательного центра, в распоряжении которого находятся два самолета Бе-200 ЧС, восемь вертолетов Ми-8 и два вертолета Ми-26.
Кроме того, на местах сформирован достаточный резерв наземной группировки для защиты населенных пунктов.
Известно, что в подразделения ведомства в связи с таким значимым мероприятием поступали на вооружение новая техника, экипировка. Что, сколько и в какие подразделения было поставлено?
Александр Чуприян: В течение трех лет в рамках оснащения Главных управлений МЧС России, участвующих в обеспечении безопасности городов-участников чемпионата мира по футболу, поступило почти 1700 единиц новой техники.
Это и 11 единиц авиационной, 650 единиц пожарной техники и 105 единиц техники для аварийно-спасательных работ. Закуплены 447 робототехнических средств, в частности, беспилотники, дистанционно-управляемые роботизированные установки пожаротушения малого класса, 65 единиц аварийно-спасательных машин среднего и тяжелого класса, квадроциклы, мобильные комплексы специальной обработки. Поступили на вооружение также 38 плавсредств.
То есть, группировка МЧС России, обеспечивающая безопасность мероприятий чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 года, оснащена самыми современными образцами перспективной техники и экипировки, что позволит реагирующим подразделениям МЧС России выполнять функции по предназначению на самом высоком уровне.
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