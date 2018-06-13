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13.06.2018 10:33
Рубрика: Общество

Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Текст: Ирина Жандарова
На этой неделе будет всего три рабочих дня, напомнили в Роструде. Она продлится с 13 до 15 июня. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре, когда трехдневный отдых продлится с 3 по 5 ноября. Увеличение выходного произойдет из-за праздника - Дня народного единства 4 ноября.

Фото: depositphotos.com
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Также выходным днем в 2018 году станет понедельник 31 декабря. Но перед этим придется усердно потрудиться, ведь выходной переносится с субботы, 29 декабря, а значит, нас ждет еще одна шестидневная неделя.

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