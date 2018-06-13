Семейная пара из Перу прилетела в Минск по чужим паспортам

Удовлетворить жгучее латиноамериканское "любопытство" к Беларуси супружеской паре из Перу помешал не дефицит традиционного гостеприимства, а липовые документы, предъявленные пограничникам в национальном аэропорту Минска.

Во время паспортного контроля, по информации БЕЛТА, в пункте пропуска столичного аэропорта 11 июня одна из пассажирок рейса Милан-Минск предъявила документ, который ей не принадлежал. Отпираться она не стала и призналась, что паспорт "одолжила" у своей родственницы. Но у этого незамысловатого эпизода на границе оказалось и сюжетное продолжение во "второй серии".

"Через несколько часов в режимной зоне пограничники познакомились с еще одним гражданином Перу, который заявил о потере паспорта на территории аэропорта", - рассказали в Госпогранкомитете РБ. Вот тогда пограничники и выяснили, что мужчина и задержанная гражданка Перу - повязаны семейными узами и вместе прилетели одним рейсом из Милана по чужим документам.

Иностранец, как истинный "джентльмен", пропустил супругу на паспортном контроле вперед, а когда увидел, что ее задержали, заглянул в ближайший туалет. Переоделся там не спеша, смыл в унитаз разорванный в клочья паспорт. И после двух часов терпеливого ожидания, гражданин Перу заявил о потере своих документов.

Семейная пара, пояснили пограничники, задержана до установления личностей. За попытку нарушения госграницы в отношении женщины составлен протокол. За использование заведомо подложного документа законодательство Беларуси предусматривает и уголовную ответственность по ст.380 УК. В отношении гражданина Перу тоже составлен протокол. За нарушение режима госграницы ему грозит штраф и депортация, а судьбу его второй половины теперь будет решать белорусский суд.