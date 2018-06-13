Новости

Владимир Путин назначил советников президента 16:55
Названы сто лучших мультфильмов "всех времен и народов" 16:50
В Петербург из Китая прибыли 300 автобусов для болельщиков ЧМ-2018 16:38
Белоусова и Суркова переназначили помощниками президента 16:35
Антон Вайно назначен главой администрации президента РФ 16:27
Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля 16:25
Валерий Гергиев выразил поддержку сборной России на ЧМ-2018 16:23
Мэрия Тобольска заплатит полмиллиона за разговоры сотрудницы на отдыхе 16:21
В Крыму без электроэнергии остались два города 16:20
Россияне смогут выбрать участок для уплаты земельного налога через МФЦ 16:17
Число кандидатов в мэры Москвы возросло до 11 16:15
Благодарный солист Bad Boys Blue споет для томских медиков 16:14
Семейная пара из Перу прилетела в Минск по чужим паспортам 15:57
"Амкар" не будет выступать в РФПЛ 15:49
Леонид Слуцкий прокомментирует матч открытия ЧМ-2018 15:46
Кот Ахилл предсказал победу России в первом матче ЧМ-2018 15:44
Путин примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018 и посмотрит стартовый матч 15:40
Минфин внес законопроект о создании нового инфраструктурного фонда 15:36
Капитан утонувшего на Волге катамарана был трезв во время отплытия 15:35
В Сочи на ЧМ-2018 прилетела сборная Польши 15:28
В Ярославле СК проверит факт травмирования ребенка в детском саду 15:20
В США енот-экстремал забрался на крышу 25-этажного здания 15:18
Беларусь предложила восстановить товарооборот с РФ в $40 млрд 15:15
ФК "Уфа" назвал имя нового главного тренера команды 15:11
Инфантино поборется за пост главы ФИФА на следующих выборах 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 15:57
Рубрика: В мире

Семейная пара из Перу прилетела в Минск по чужим паспортам

Текст: Юрий Сизов

Удовлетворить жгучее латиноамериканское "любопытство" к Беларуси супружеской паре из Перу помешал не дефицит традиционного гостеприимства, а липовые документы, предъявленные пограничникам в национальном аэропорту Минска.

Во время паспортного контроля, по информации БЕЛТА, в пункте пропуска столичного аэропорта 11 июня одна из пассажирок рейса Милан-Минск предъявила документ, который ей не принадлежал. Отпираться она не стала и призналась, что паспорт "одолжила" у своей родственницы. Но у этого незамысловатого эпизода на границе оказалось и сюжетное продолжение во "второй серии".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Электронный паспорт болельщика ЧМ станет пропуском на границе Беларуси

"Через несколько часов в режимной зоне пограничники познакомились с еще одним гражданином Перу, который заявил о потере паспорта на территории аэропорта", - рассказали в Госпогранкомитете РБ. Вот тогда пограничники и выяснили, что мужчина и задержанная гражданка Перу - повязаны семейными узами и вместе прилетели одним рейсом из Милана по чужим документам.

Иностранец, как истинный "джентльмен", пропустил супругу на паспортном контроле вперед, а когда увидел, что ее задержали, заглянул в ближайший туалет. Переоделся там не спеша, смыл в унитаз разорванный в клочья паспорт. И после двух часов терпеливого ожидания, гражданин Перу заявил о потере своих документов.

Семейная пара, пояснили пограничники, задержана до установления личностей. За попытку нарушения госграницы в отношении женщины составлен протокол. За использование заведомо подложного документа законодательство Беларуси предусматривает и уголовную ответственность по ст.380 УК. В отношении гражданина Перу тоже составлен протокол. За нарушение режима госграницы ему грозит штраф и депортация, а судьбу его второй половины теперь будет решать белорусский суд.

Главное сегодня

В Крыму без электроэнергии остались два города
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
В Кремле назвали иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018
Конгресс ФИФА выбрал место проведения ЧМ-2026
В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции