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13.06.2018 19:48
Рубрика: Экономика

Поперек пути

Штраф за переход железной дороги не по правилам могут поднять в 50 раз
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Штрафы за переход железной дороги в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора могут увеличить в 50 раз. С таким предложением выступил заместитель гендиректора - начальник Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Геннадий Верховых в Совете Федерации.
Такая беспечность оборачивается трагедией и сбоями в расписании. Фото: Виктор Погонцев Такая беспечность оборачивается трагедией и сбоями в расписании. Фото: Виктор Погонцев
Такая беспечность оборачивается трагедией и сбоями в расписании. Фото: Виктор Погонцев

Ежегодно на путях гибнет несколько десятков человек. Трагедии зачастую приводят к сбоям в графике движения электричек и пригородных поездов. Примерно в четверти случаев задержек поездов московского узла, где очень интенсивное движение, виноват "пешеход". "Считаем, что 100 рублей недостаточно и надо поднять штраф до 5000 рублей", - заявил Верховых.

В Орле расследуют аварию на железнодорожном переезде

Серьезно влияют на график движения поездов и автомобилисты, которые не соблюдают правила переезда через пути. Только за пять месяцев 2018 года число погибших в результате ДТП на переездах увеличилось к уровню прошлого года на 11 процентов, хотя количество пострадавших в столкновениях уменьшилось на 20 процентов. Возможно, их станет еще меньше. Законопроект о повышении штрафа с 500 до 5000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора через пути уже внесен в Госдуму. Но в РЖД полагают, что только штрафами вопрос не решить, и предлагают лишать автомобилиста прав на два года за повторное нарушение правил переезда.

Фото: Валерия Коршунова/РГ
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Можно решить эту проблему кардинально, а заодно и покончить с пробками перед переездами - для этого надо строить развязки над путями. Вопрос лишь, за чей счет: 90 процентов переездов приходится на региональные и местные дороги. Если за пешеходный переход через пути отвечает РЖД, то за переезды - владелец автодороги, которая пересекает рельсы. Да еще и сами нормативы по возведению мостов на железной дороге устарели: каждый четвертый мост (7 795) построен по нормативам 1907 года (это не опечатка), их пропускная способность очень небольшая. Чтобы поезда ходили быстро и безопасно, на участках с интенсивным движением надо построить не менее 487 двухуровневых развязок вместо переездов.

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