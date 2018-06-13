Штрафы за переход железной дороги в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора могут увеличить в 50 раз. С таким предложением выступил заместитель гендиректора - начальник Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Геннадий Верховых в Совете Федерации.

Ежегодно на путях гибнет несколько десятков человек. Трагедии зачастую приводят к сбоям в графике движения электричек и пригородных поездов. Примерно в четверти случаев задержек поездов московского узла, где очень интенсивное движение, виноват "пешеход". "Считаем, что 100 рублей недостаточно и надо поднять штраф до 5000 рублей", - заявил Верховых.

Серьезно влияют на график движения поездов и автомобилисты, которые не соблюдают правила переезда через пути. Только за пять месяцев 2018 года число погибших в результате ДТП на переездах увеличилось к уровню прошлого года на 11 процентов, хотя количество пострадавших в столкновениях уменьшилось на 20 процентов. Возможно, их станет еще меньше. Законопроект о повышении штрафа с 500 до 5000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора через пути уже внесен в Госдуму. Но в РЖД полагают, что только штрафами вопрос не решить, и предлагают лишать автомобилиста прав на два года за повторное нарушение правил переезда.

Можно решить эту проблему кардинально, а заодно и покончить с пробками перед переездами - для этого надо строить развязки над путями. Вопрос лишь, за чей счет: 90 процентов переездов приходится на региональные и местные дороги. Если за пешеходный переход через пути отвечает РЖД, то за переезды - владелец автодороги, которая пересекает рельсы. Да еще и сами нормативы по возведению мостов на железной дороге устарели: каждый четвертый мост (7 795) построен по нормативам 1907 года (это не опечатка), их пропускная способность очень небольшая. Чтобы поезда ходили быстро и безопасно, на участках с интенсивным движением надо построить не менее 487 двухуровневых развязок вместо переездов.