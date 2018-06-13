12 июня в Токио открылась российская программа перекрестного года России и Японии. Выступление Российского Национального оркестра под управлением Михаила Плетнева предваряли приветствие президента России В. В. Путина и речь Масахико Комуры, заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии, руководителя сразу двух японских Оргкомитетов - перекрестного года России и Японии и Фестивалей российской культуры в Японии. В День России на сцене престижного Сантори холла звучали произведения П.И. Чайковского - российские и японские музыканты вместе с солистами и хором Нового Национального театра Токио давали "Меланхолическую серенаду" и оперу "Иоланта" в концертном исполнении. Творения Чайковского, родившиеся на русской почве, во время такого проникновенного музицирования уж точно принадлежали не только нам, но и всему миру. И японцы, с их врожденным чувством прекрасного, переживали эту великую музыку не менее остро, чем российские артисты.

В такие моменты отчетливо понимаешь, что все эти "перекрестные" годы вовсе не интеллигентская блажь, не политическая игра, а потребность государств, народов прикоснуться друг к другу своими высшими достижениями - в культуре, науке, экономике, социальной практике, в политике, в конце концов.

Стремление к глобализации заложено в самой истории "человека разумного". Только он умеет объединяться в большие сообщества с разным составом участников. Любая империя - Римская, Австро-Венгерская или Российская - предполагала единство в разнообразии. Есть довольно циничное суждение, что лучший способ освоения чужой культуры это война. Так древние греки постигали культуру Персидского царства и тайны египетского искусства. Так славяне испытывали жесткое влияние Орды, определившей их жизненный уклад на столетия.

Но при этом нельзя забывать старое присловье: "Насильно мил не будешь". Насилие рождает боль и вызывает отторжение у любого нормального человека и здоровой нации. Чем бы оно ни прикрывалось - цивилизаторскими или социальными идеями. Насилие неизбежно вызывает глубинное отторжение.

Познание через любовь - это единственный способ постижения другого, который сохраняет свою ценность вне зависимости от привходящих обстоятельств. Собственно любовь - это и есть акт познания. И не только в евангельском смысле этого деяния.

Стендаль писал, что любовь начинается с удивления

Как известно, Стендаль писал, что любовь начинается с удивления. И всякий раз, начиная подготовку к очередному "перекрестному" году или фестивалю культуры за рубежом, ломаешь голову над тем, как и чем можно удивить зрителей чужой страны, которые не только должны прийти на то или иное "культурное мероприятие", но и вдохновиться им настолько, чтобы их удивление русским искусством развилось в устойчивый интерес к России. Замечу, что моих зарубежных коллег эта проблема - применительно к их национальным культурам - волнует столь же остро.

Именно об этом позавчера мы говорили с Хироясу Андо, президентом "Японского фонда", который занимается продвижением японской культуры в мире. Благодаря его помощи в рамках "перекрестного" года с Россией в ГМИИ им. А.С. Пушкина будет представлена выставка уникальных произведений искусств эпохи Эдо, которые, как правило, не вывозят за пределы Японии. "Японский фонд" поддержал гастроли знаменитой команды барабанщиков "Драм Тао", которые покорили публику во время церемонии открытия "перекрестного" года. Гастроли театра "Кабуки", который в сентябре покажет свои спектакли в Москве и Петербурге, также не могли бы состояться без его участия.

Тринадцать лет в Японии ежегодно проходит Фестиваль российской культуры. С этого начинается интерес друг к другу

У японцев, как и у россиян, есть свой традиционный набор художественных коллективов и музейных выставок, которые пользуются неизменным успехом в любой стране мира. Наши партнеры точно знают, что спектакли Большого или Мариинского театров, балета Б. Эйфмана или труппы Л. Додина, равно как и выступления знаменитых оркестров во главе с прославленными маэстро - Ю. Темиркановым, В. Гергиевым или В. Федосеевым всегда обречены на успех. От нас ждут образцов высокой классической или фольклорной культуры, музейных выставок, представляющих иконопись или русский авангард, знаменитые коллекции импрессионистов... Так же, как от наших японских коллег - немеркнущих шедевров традиционной культуры. И всякий раз довольно сложно убеждать партнеров, что современное российское или японское искусство может вызвать не меньший интерес у широкой публики, чем признанная и любимая классика. Мне, к сожалению, не удалось посмотреть новый проект "Команды Лабо", который осенью должен отправиться в Париж в рамках Сезона культуры Японии во Франции. Японские "художники света" создают объемный красочный мир, где зрители чувствуют себя частью творческого замысла. Примечателен сам факт включения их работ в проекты "Японского фонда" - для того чтобы создать образ современной Японии, требуется прививка новейшего искусства.

Уверен, что и мы, представляя российскую художественную культуру за рубежом, можем идти на осознанные риски, шире включая в наши программы современное искусство. Это позволит расширить зрительскую аудиторию - прежде всего за счет молодежи.

Тринадцать лет в Японии ежегодно проходит Фестиваль российской культуры. Его мероприятия посетили более 15 миллионов человек. 15 миллионов японцев душой прикоснулись к искусству нашей страны. С этого начинается интерес друг к другу. По нынешним временам совсем неплохой результат.