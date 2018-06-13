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Пользователей старых Windws предупредили о серьезных проблемах с 1 января

13.06.2018,  
17:51
Текст: Антон Благовещенский

Игровой клиент Steam прекратит работать на компьютерах под управлением операционных систем Windows XP и Vista уже первого января 2019 года, то есть менее чем через шесть месяцев.

Пользователям, которые захотят продолжать использовать Steam, чтобы играть в игры, рекомендуется обновить операционную систему до более свежей версии - Windows 7 и младше.

Как поясняют представители компании Valve, создателя Steam, для своей работы клиент использует встроенную версию браузера Google Chrome, которая, в свою очередь, больше не работает в старых версиях Windows.

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Согласно данным StatCounter, около 3,5 процента Windows-компьютеров работают под управлением версий XP и Vista. Общая рыночная доля Windows составляет почти 82 процента.

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