Игровой клиент Steam прекратит работать на компьютерах под управлением операционных систем Windows XP и Vista уже первого января 2019 года, то есть менее чем через шесть месяцев.

Пользователям, которые захотят продолжать использовать Steam, чтобы играть в игры, рекомендуется обновить операционную систему до более свежей версии - Windows 7 и младше.

Как поясняют представители компании Valve, создателя Steam, для своей работы клиент использует встроенную версию браузера Google Chrome, которая, в свою очередь, больше не работает в старых версиях Windows.

Согласно данным StatCounter, около 3,5 процента Windows-компьютеров работают под управлением версий XP и Vista. Общая рыночная доля Windows составляет почти 82 процента.