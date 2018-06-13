СМИ: Украинский олигарх "спонсирует" советника Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил в 2017 году 115 тысяч долларов в качестве гонорара от украинского олигарха Виктора Пинчука. Впрочем, все деньги были им получены до назначения на высокую должность в апреле нынешнего года.

Имя Виктора Пинчука обнаружили в финансовой декларации Болтона за 2017 год журналисты The Washington Post. Так, 115 тысяч были получены Болтоном от украинского бизнесмена всего за два выступления на организованных им в ходе различных форумов панельных дискуссиях, касающихся украинской тематики. Мероприятия с участием Болтона проходили в 2017 году в Киеве и Мюнхене.

На одном из них Болтон заверил собравшихся, что резкого изменения внешней политики Вашингтона, и в частности - на украинском направлении, ждать не стоит. "Это ошибка думать, что с избранием Трампа начнутся какие-то кардинальные изменения во внешней политике. Успокойтесь, ради бога", - напоминает высказывание Болтона The Washington Post.

Всего же в виде гонораров Болтон в прошлом году заработал 747 тысяч долларов, а его общий доход составил 2,2 миллиона долларов.

Виктор Пинчук известен не только как зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, и один из крупнейших бизнесменов страны (4-е состояние в рейтинге Forbes-Украина на 2017 год - 1,6 миллиарда долларов), но также как человек, имеющий развитые связи с западным, и в особенности американским истеблишментом. Так, с 2006 по 2016 годы он вложил 13 миллионов долларов в Фонд Клинтонов, и являлся официальным спонсором неудачной избирательной кампании Хилари Клинтон. На Украине, помимо металлургических производств, он владеет тремя телеканалами - ICTV, СТБ и "Новый", и является активным политическим игроком. Так, украинские СМИ сегодня называют "проектом Пинчука" возможный поход на президентские выборы певца Святослава Вакарчука, кандидатуру которого олигарх, якобы, пытается согласовать с Госдепом США.