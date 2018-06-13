Сорокин: Россия выполнила все обязательства при подготовке к ЧМ-2018
Россия выполнила все обязательства при подготовке к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Он обратил внимание представителей прессы на то, что и футболисты разных сборных, и делегаты ФИФА остались довольны тем, как их встретили в нашей стране. Сорокин подчеркнул, что выполнены все обещания.
"Иногда бывает, что страна, которая получила тот или иной турнир, потом начинает пересматривать условия проведения, - рассказал Сорокин. - Но мы не нарушили наших обязательств и выполнили все обещания. В том числе, это безвизовый въезд, бесплатный проезд. У нас были масштабные задачи - показать нашу страну и оставить у гостей незабываемые впечатления о России".
Сорокин отметил, что вся инфраструктура ЧМ-2018, в том числе спортивные сооружения, будут активно использовать и в дальнейшем. К этому, в частности, призывал во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин.
"Новые стадионы, тренировочные площадки останутся для школ, для местных футбольных клубов", - сказал Сорокин.
Чемпионат мира стартует завтра матчем в "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии. Турнир продлится до 15 июля.
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