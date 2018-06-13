Создателем популярного интернет-мема оказался Чарли Чаплин

В социальных сетях получил популярность твит американского кинокритика по имени Питер Голдберг. Он обратил внимание своих подписчиков на то, что кадр из фильма Pay Day с Чарли Чаплиным в главной роли очень похож по своему сюжету на популярный мем под названием "Неверный парень" (Distracted Boyfriend).
I'm very sorry for this, but... pic.twitter.com/iewtkmUmkG— Peter Goldberg (@peeto_g) 11 июня 2018 г.
Картинка из фотостока, на которой молодой человек, прогуливающийся со свей девушкой, засматривается на другую, стала популярной в социальных сетях в 2017 году и породила множество "фотожаб".
"Что-то очень дорогое, я, мой банковский счет".
https://t.co/haKQ7gJl39 via @imgflip this is a funny meme— Jeremy Grima (@JRizza007) 5 июня 2018 г.
Без комментариев.
My favorite of the distracted boyfriend memes, featuring @googlechrome: https://t.co/XljZrJNWBO #Schadenfreude pic.twitter.com/l0C1Z3s30s— Parisa Tabriz (@laparisa) 30 октября 2017 г.
Немой короткометражный фильм Pay Day ("День зарплаты") вышел в 1922 году, то есть 96 лет назад. Однако ситуация с "неверным парнем" обыгрывается не только в нем. Пользователи Сети вспомнили, что похожая сцена есть в одной из серий трилогии "Назад в будущее".
The original distracted boyfriend pic.twitter.com/Vn8iFppWx4— Travis Hanneman (@thanneman1) 13 февраля 2018 г.
Кроме того, к создателям мема можно также причислить художника Джошуа Рейнольдса с картиной "Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией", написанной в 1761 году.
The original Distracted Boyfriend meme goes back to a painting from 1761: https://t.co/8KyCv07tV7 pic.twitter.com/yDKgolmmNO— Nerdist (@nerdist) 22 апреля 2018 г.