Создателем популярного интернет-мема оказался Чарли Чаплин

В социальных сетях получил популярность твит американского кинокритика по имени Питер Голдберг. Он обратил внимание своих подписчиков на то, что кадр из фильма Pay Day с Чарли Чаплиным в главной роли очень похож по своему сюжету на популярный мем под названием "Неверный парень" (Distracted Boyfriend).

Картинка из фотостока, на которой молодой человек, прогуливающийся со свей девушкой, засматривается на другую, стала популярной в социальных сетях в 2017 году и породила множество "фотожаб".

"Что-то очень дорогое, я, мой банковский счет".

Без комментариев.

Немой короткометражный фильм Pay Day ("День зарплаты") вышел в 1922 году, то есть 96 лет назад. Однако ситуация с "неверным парнем" обыгрывается не только в нем. Пользователи Сети вспомнили, что похожая сцена есть в одной из серий трилогии "Назад в будущее".

The original distracted boyfriend pic.twitter.com/Vn8iFppWx4 — Travis Hanneman (@thanneman1) 13 февраля 2018 г.

Кроме того, к создателям мема можно также причислить художника Джошуа Рейнольдса с картиной "Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией", написанной в 1761 году.