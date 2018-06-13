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13.06.2018 01:31
Рубрика: Спорт

Реальный сюрприз

Мадридский клуб выбрал нового тренера
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7589 (126)
Главным тренером футбольного клуба "Реал" со следующего сезона будет рулевой сборной Испании Хулен Лопетеги. Соглашение с ним рассчитано на три года. К мадридцам специалист присоединится сразу по окончании чемпионата мира.
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Мало кто ожидал увидеть на посту тренера "Реала" Лопетеги. После ухода Зинедина Зидана кого только испанские СМИ не называли приемником француза. Были разговоры об Арсене Венгере, Юргене Клоппе, бывшем форварде клуба Рауле. Но в итоге выбор был сделан в пользу Лопетеги.

Что интересно - в сезоне 2008/2009 Хулен работал во второй команде "Реала". До того как возглавить испанскую сборную в 2016 году, он на протяжении двух лет возглавлял "Порту".

И если с тренером "Реал" определился, то с будущим лидера мадридцев Криштиану Роналду по-прежнему ничего не ясно. По последней информации, капитан сборной Португалии разгневан условиями предложенного клубом нового контракта и может уйти этим летом. За ситуацией внимательно следят "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Юнайтед".

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