Станислав Черчесов подошел к старту чемпионата мира уверенным в себе и своей команде. Фото: Сергей Михеев / РГ

Недавно я спросил у Руслана Нигматуллина, что важнее в выступлении сборной России на чемпионате мира - результат или красивый футбол. И он ответил, что посмотрит красивый футбол в исполнении бразильцев, а от сборной России хотел бы увидеть результат. Как вам такое мнение?

Станислав Черчесов: Соглашусь с ним. Красиво играть тоже надо уметь. Если вы сегодня спросите бразильцев, что они предпочтут, то они ответят то же самое, что и Нигматуллин. Красиво пускай играют другие, а чемпионами мира пусть станем мы. Я прекрасно понимаю, о чем говорит Руслан, потому что он - спортсмен топ-уровня, который сам играл на чемпионатах мира и знает, что спорт - это результат. Просто кто-то может это сделать красиво, а кто-то - по-другому. Понятно, что эстетика должна быть в футболе и все взаимосвязано. Не бывает результата без игры. Но игра бывает красивая сама по себе, а есть та, которая дает результат.

На Кубке конфедераций сборная России играла как раз достойно, а вот результата не добилась…

Станислав Черчесов: Это нас сильно расстроило, честно вам говорю. Мы нацеливались на большее. Потому что видели, как команда работает. С одной стороны, это приобретенный опыт, который в том числе влияет на направление подготовки к чемпионату мира. С другой - 8-9 человек из того состава отсутствуют. Значит, надо опять что-то менять. Нет центральных защитников, которых мы все время наигрывали. Бразилия и Франция были правильными соперниками, чтобы другие связки проверить. В какой-то степени это удалось. С листа сыграть с такими командами не так-то просто. Будем думать, как это все решить. И людей зацепить своей энергетикой, играя в эмоциональном и командном плане так, как на Кубке конфедераций. И с другой стороны, надо результат улучшать.

То, что уровень наших соперников по групповому этапу идет по нарастающей, - это хорошо?

Станислав Черчесов: Это единственный плюс.

Можете тезисно описать тот футбол, в который играет каждая из команд, с которой вам встречаться?

Станислав Черчесов: Что объединяет эти команды - все они умеют работать с мячом. И саудовцы, и египтяне, и уругвайцы. А различия, естественно, в индивидуальных качествах самих футболистов и в построении игры. У Саудовской Аравии новый тренер Пицци. И уже видны элементы того, что показывала его предыдущая команда, сборная Чили. Если брать Эктора Купера (главный тренер сборной Египта. - Прим. "РГ"), то это консервативный наставник, который выстраивает игру от обороны. Уругвай силен и в защите, и в атаке.

Со всеми можно добиться результата?

Станислав Черчесов: И можно, и нужно. К турниру надо быть готовыми самим. И непосредственно к каждой игре нужно быть готовыми. В этом наша задача.

Тактика будет отличаться в зависимости от соперника?

Станислав Черчесов: Естественно. И тактика, и стратегия. Система может быть другая. Мы видели, как Уругвай играет против команд, которые действуют в пять защитников. Так играли с ними и поляки, и чехи. И мы смотрим, как им удобнее. Одним словом, есть нюансы, которые для себя отмечаем. Мы наигрывали схему и в четыре, и в пять защитников. Потому что у нас соперники разного уровня и разной системы. Для этого и меняли расстановку. Через определенные матчи разные вещи готовили.

Станислав Черчесов: Раз нам советуют, критикуют, хвалят, значит, мы интересны

Ваш опыт участия в чемпионатах мира как игрока будет учитываться? В плане создания атмосферы и так далее.

Станислав Черчесов: Он учитывается. Но мы же не комсомольская организация, чтобы партсобрания устраивать, еще что-то. Играя на таком уровне, ты понимаешь, что такое футболист, что у него внутри, какие мысли. Это помогает. Да и футболист знает, что его тренер сам играл на таком уровне, а не прочитал об этом где-то в газете. Уже есть контакт, доверие. Играя там, ты знаешь, что ждет. Определенный опыт игроцкий помогает. Но это не значит, что без тренерских знаний он что-то дает.

Есть мнение, что Фабио Капелло на прошлом чемпионате мира сборную немного "пережал" в плане закрытости, слишком строгих правил…

Станислав Черчесов: Мы уже почти два года работаем, и все могли увидеть, что мы не закрыты. И ничего не поменялось. Футболисты доступны для прессы, есть спокойная работа. Мы не можем закрываться и не хотим этого, потому что наш болельщик должен болеть за определенную команду.

Я имею в виду даже не столько общение с журналистами, а какие-то жизненные вещи. Артистов, скажем, пригласить или сходить куда-то на досуге.

Станислав Черчесов: На сборах бывают дни, когда в определенное время могут приехать жены с детьми. И выходные бывают. Наш девиз: "свобода, но ответственность, раскованность, но концентрация".

Понятно, что перед чемпионатом мира на вас будет оказываться огромное давление. Даже дилетанты начнут объяснять, как вам готовить команду и как играть в футбол. Готовы к этому?

Станислав Черчесов: Когда мы что-то читаем или видим правильную идею, то можем за нее спокойно ухватиться. Другое дело, что у нас больше информации нежели у того, кто что-то пишет или говорит. Иногда и в дилетантском рассуждении правильное зерно можно найти. Другое дело, что мы поглубже это изучаем. У нас задача - информацию собирать и от этого исходить. Понятно, что кто-то что-то не знает и высказывается. Но мы спокойно к этому относимся. Раз нам советуют, критикуют, хвалят, значит, мы интересны.

На хоккейную сборную перед Олимпиадой было серьезное давление. Дескать, вы должны…

Станислав Черчесов: Ну, мы тоже должны.

То есть вы тоже это чувствуете? Все-таки домашний чемпионат мира.

Станислав Черчесов: Можно встречный вопрос? Чтобы это понять, нам надо лишний раз говорить, что ли? А мы не знаем, что у нас чемпионат мира домашний?

Накачек нет никаких сверху?

Станислав Черчесов: На сегодняшний день нет. Смысл этих накачек? Мы знаем, что играем на домашнем чемпионате мира. Мы знаем, что от нас зависит настрой страны. Мы это знаем, и зачем нам лишний раз это говорить? С первого дня, заступая на работу, я знал, что чемпионат мира в России. Мне это теперь надо говорить, непосредственно перед началом турнира? Или футболистам надо говорить: "Ребята, мы играем дома, вы знаете об этом?" Глупо, наверное. Наоборот, у нас задача не говорить о вещах, которые понятны, а концентрироваться на том, чего они не знают - кто и как играет, зачем, куда. Мы должны их подготовить, настроить, и все.

Как вам в целом те футбольные перемены, которые произошли в стране перед чемпионатом мира?

Станислав Черчесов: Мне это очень нравится, потому что даже на матчах ФНЛ в Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде собираются полные стадионы. Абсолютно другая картинка. Хотелось бы, чтобы эти стадионы были заполнены и после чемпионата мира. Для этого и нам надо выступить соответствующим образом, чтобы определенный бум футбольный был. И клубам нужно работать. На стадион один-два раза можно прийти просто из любопытства, а потом ради того, что на поле происходит.

Помимо строительства стадионов еще ведь много чего делается. Аэропорты, дороги, гостиницы.

Станислав Черчесов: Россия всегда отличалась масштабностью. И мы в очередной раз это показываем. Мои коллеги, которые участвовали в Кубке конфедераций, были больше, чем удовлетворены, и удивлены тому, насколько организованно и дружелюбно прошел турнир. Все было на высшем уровне.

Наверняка родственники и знакомые замучили просьбами о лишнем билетике?

Станислав Черчесов: Просьбы поступают. Другое дело, что есть определенные квоты, которые мы не можем перешагнуть.

Вам, не как тренеру, а как болельщику, насколько интересно все, что будет происходить?

Станислав Черчесов: Нет, я не болельщик. Как только стану болельщиком, значит (разводит руками)… Это вы болеете, а у нас работа (улыбается).