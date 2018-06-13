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13.06.2018 15:30
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Мы завтра победим, потому что хотим этого

Накануне стартового матча чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии главный тренер сборной России пообщался с журналистами в пресс-центре "Лужников". Вопросов к Станиславу Саламовичу было столько, что за отведенные протоколом полчаса слово получили не все.
Текст: Илья Зубко
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Черчесов в столь ответственный момент выглядел спокойно, отвечал развернуто и складно. Но и без фирменного юмора, конечно, не обошелся.

Как пройдет сегодняшний вечер перед игрой? Будет ли какое-то собрание, общий разговор?

Станислав Черчесов: Есть внутренние командные мероприятия, на которые мы не влияем. Ребята могут собраться. Допустим, позавчера они играли в "Что? Где? Когда?". Есть свои нюансы, в которые тренерский штаб и руководство не вмешиваются. А так - обед, отдых, в 18:00 у нас теория, потому что вчера мы посмотрели, как наш соперник играет в атаке. Сегодня посмотрим, как он играет в обороне. Возможно, вечером подъедет Виталий Леонтьевич Мутко, и мы вместе поужинаем. Потом у каждого футболиста свои ритуалы - кто-то бутсы чистит, кто-то шипы меняет, я не знаю. В 23:00 у нас отбой. На завтра уже распорядок тоже готов, но о нем не спрашивайте. Даже футболисты пока не знают. Все идет своим чередом.

Какая атмосфера внутри команды, как настроение игроков?

Станислав Черчесов: Настроение нормальное. Мы провели определенную работу в Австрии, выходим на уровень, который для себя планировали. Последняя игра с Турцией показала, что мы стали свежее. Другое качество тренировок у нас, и двусторонних матчей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Как влился в команду Сергей Игнашевич?

Станислав Черчесов: Такое чувство, что он все время был с нами. Он и был все время с нами, потому что мы его из виду не упускали. И рады, что он с нами. Это боевая единица, которая объединяет команду.

В каком состоянии Далер Кузяев?

Станислав Черчесов: Он пропустил несколько матчей в клубе, и в сборной на последнем сборе не играл из-за травмы. Состояние его на тот момент, когда он прибыл, было не таким, которое должно быть. Но сейчас уже намного лучше. Все тесты показывают, что его состояние улучшается. Могу вас заверить, что у всех футболистов в этом плане заметный сдвиг. И у Далера тоже. Сегодняшняя тренировка дала нам дополнительную пищу для размышлений. Меня часто спрашивают, кто будет играть. Далер Кузяев имеет такие же шансы попасть в стартовый состав, как и все остальные.

Вообще все ли здоровы?

Станислав Черчесов: Все сегодня тренировались, все готовятся к игре, что нас не может не радовать. Те маленькие болячки, которые были, ушли в сторону.

Ожидали ли такого масштаба критики в адрес команды и в свой личный после контрольных матчей? Помешает ли она или наоборот поможет?

Станислав Черчесов: По большому счету, сама работа такая, что любая команда и любой тренер должны определенную долю критики принять. Могу ответить откровенно, что я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе. Футболисты тоже информацию от меня получают, мы идем своей дорогой. А том, что мы попали под критику определенную - это, наверное, естественное явление в современном мире. Другое дело, что надо это правильно воспринимать. Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку, качества своей игры. Мы с футболистами эти темы практически не затрагиваем. Раз мы здесь, то надо сделать таким образом, чтобы критика стала позитивной. У нас для этого все возможности есть. Мы максимально готовы к завтрашней игре.

Фото: РИА Новости
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Болельщики сначала восприняли вашу группу как легкую, теперь настроения поменялись. Вы как это воспринимаете?

Станислав Черчесов: С первого дня мы изучаем соперника, и из наших уст - ни от футболистов, ни от тренерского штаба - не прозвучало, что в какой-то группе есть слабые команды. Ребята, ну так не бывает. Это чемпионат мира, каждый представляет свою страну и будет давать свой максимум.

Владимир Путин сказал, что мечта становится реальностью. А как вы чувствуете себя перед стартовым матчем?

Станислав Черчесов: Это будет завтра перед игрой. Сейчас мы провели работу, которую проанализируем. Что касается слов нашего президента, понятно, что мы получили это право и хотим продемонстрировать, насколько наша страна готова к большим соревнованиям. У нас страна не только большая, но и очень добрая, гостеприимная. И мы можем реально делать большие дела. Все стадионы готовы, я побывал практически на каждом. Кто уже победил, даже до начала турнира - это организаторы, которые максимально все сделали. Джанни Инфантино (президент ФИФА - прим. авт.) недавно сказал, что такой беспроблемной организации большого турнира еще не было. В этом плане мы сделали качественную работу. А теперь все команды, и мы в частности, должны продемонстрировать свою готовность к турниру.

Слышали ли песню, которую посвятил сборной Семен Слепаков? И какой эпизод поддержки сборной лично вас порадовал больше всего?

Станислав Черчесов: Песню не слышал, поэтому мне нечего комментировать. Поскольку занят другими, не менее важными делами, то времени не хватает. Если говорить о том, что меня порадовало в плане подготовки к турниру, то это великолепный пас Дзагоева и отличный гол Самедова в последнем матче. И то, как они готовятся и работают.

(Вопрос от датского журналиста) У вас есть какой-то месседж, послание стране перед таким важным событием?

Фото: AP Photo/Ronald Zak
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Станислав Черчесов: Вы из Дании, и поэтому вам все-таки, хотим мы или нет, русскую душу не понять. Говорю вам как есть, у меня такое чувство, что полстраны только завтра во время стартового свистка узнает, что у нас начался чемпионат мира. И тогда пойдет все, как надо. Мы долго заряжаем, но потом даем газу. А наша задача - воодушевить народ нашей игрой, и тогда все встанет на свои места. Словами еще никто ничего в этой жизни не сделал. Поэтому надо делами доказывать свою состоятельность.

Вы переживаете, волнуетесь сейчас? Как проведете вечер перед игрой?

Станислав Черчесов: Еще раз в спокойной обстановке какие-то вещи обсудим. Будет маленький обмен мнениями. Все-таки футболист - это актер, который всю работу делает. Надо всегда обсуждать, как нам лучше действовать. В конце концов на поле выходит Самедов, а не я. Потом будет ужин, как у всех нормальных людей. Тренер тоже иногда бывает человеком. А потом будет потом.

Иван Ургант запустил акцию "усы надежды" в вашу поддержку. Чувствуете ли вы эту поддержку и готовы ли призвать всех, кто может, принести усы надежды завтра в "Лужники"?

Станислав Черчесов: У меня такое чувство, что я в другом пространстве живу. О чем сейчас разговор вообще? Я не знаю, чем вы говорите, но все с усами - на стадион (хохот в зале).

Почему мы завтра победим?

Станислав Черчесов: Потому что мы этого хотим.

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