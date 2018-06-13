Трамп назвал удар США по Сирии в 2017 году предостережением Китаю

Ракетный удар американцев по территории Сирии в прошлом году служил предостережением для Китая. Вашингтон таким образом продемонстрировал Пекину, как Соединенные Штаты реагируют на применение химического оружия.

Во вторник президент США Дональд Трамп напомнил в интервью телеканалу Fox News, что операция совпала по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств проводили переговоры в штате Флорида.

"Я сказал ему, что, господин председатель, мы только что выпустили 58 ракет по определенным объектам в Сирии, - цитирует ТАСС слова Трампа. - Он через переводчика попросил повторить сказанное мною. Я повторил, что каждая выпущенная ракета на расстоянии семь сотен миль поразила мишень". Вместе с тем президент США уточнил, что его администрация против применения столь опасных видов вооружений.

"Я сказал ему (Си Цзиньпину), что он может уйти (со встречи) или мы сможем дружить. Он не ушел, он все понял", - сказал американский лидер.

США в апреле 2017 года обвинили Сирию в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун. По данным российских военных, авиация САР уничтожила цеха, где террористы изготавливали химические боеприпасы. Несмотря на это, Вашингтон нанес ракетный удар по аэродрому, откуда, по мнению Пентагона, взлетали сирийские самолеты с отравляющими веществами.