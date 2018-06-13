Трамп отметил помощь Китая в переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп отметил, что Китай оказывал очень большую помощь Соединенным Штатам в их усилиях по налаживанию диалога с КНДР. Американский лидер добавил, что "очень сильные люди, обладающие ядерными ракетами" не в интересах КНР.

Глава США выразил свое уважение председателю КНР Си Цзиньпину. Между тем Трамп признал, что помощь со стороны Пекина в этом направлении "была немного меньше в последние два-три месяца" из-за напряженности между США и КНР в сфере торговли, передает ТАСС.

Трамп также добавил, что, проведя переговоры в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном, он понял, что северокорейский лидер "хочет безопасности".