Трамп посулил светлое будущее без ядерного оружия для КНДР

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что КНДР, в случае отказа от ядерного оружия, придет к светлому будущему. "Нет предела тому, чего Северная Корея может достичь", - подчеркнул хозяин Белого дома.

По мнению президента США, это произойдет, когда Пхеньян включится в торговлю и взаимодействие с миром. Трамп также поблагодарил Ким Чен Ына за совершенный первый шаг на пути к лучшему будущему, передает ТАСС.

Президент США и лидер КНДР встретились в Сингапуре, где подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате.