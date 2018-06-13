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13.06.2018 04:50
Рубрика: В мире

Трамп посулил светлое будущее без ядерного оружия для КНДР

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что КНДР, в случае отказа от ядерного оружия, придет к светлому будущему. "Нет предела тому, чего Северная Корея может достичь", - подчеркнул хозяин Белого дома.

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По мнению президента США, это произойдет, когда Пхеньян включится в торговлю и взаимодействие с миром. Трамп также поблагодарил Ким Чен Ына за совершенный первый шаг на пути к лучшему будущему, передает ТАСС.

Президент США и лидер КНДР встретились в Сингапуре, где подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате.

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