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13.06.2018 08:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые заявили о снижении уровня интеллекта человечества

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты Центра экономических исследований Ragnar Frisch (Норвегия) проанализировали результаты 730 тысяч IQ-тестов людей, поступавших на военную службу в 1970-2009 годах, и зафиксировали постепенное снижение уровня интеллекта людей в течение последних десятилетий.

Фото: depositphotos.com
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Ученые пояснили, что в начале прошлого века, согласно предыдущим исследованиям, уровень IQ населения вырос. Вероятно, это было связано с улучшением питания, а также повышением уровня образования и здравоохранения.

Однако эффекта Флинна сменился на противоположный - интеллектуальные способности людей начали снижаться. Так, за поколение уровень интеллекта опускался в среднем на семь пунктов, выяснили специалисты.

Такое явление они связывают с изменением образа жизни людей, появлением интернета, а также факторами окружающей среды, передает MedicalXpress.

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