Улучшая Т-72, иракцам следует учиться у "танкового спецназа" Сирии

В Сети появилось изображение Т-72М1, экипаж которого предпринял попытку повысить уровень защиты своей боевой машины. Для этого башню обварили решетками, а пространство между ними и броней заполнили мешками с песком.

Аналогичным образом поступают уже несколько лет сирийские военные. Правда, в настоящее время воины элитных соединений, таких как четвертая дивизия, прозванная "танковым спецназом", или 105-я бригада Республиканской гвардии пошли еще дальше. Проанализировав опыт применения бронетехники, в первом соединении начали создавать так называемые "сверхзащищенные" Т-72: с мощными противокумулятивными экранами и стальными контейнерами с плотно утрамбованным гравием. Гвардейцы же на своих бронемашинах в настоящее время монтируют так называемую "уголковую защиту".

В результате в обоих формированиях удалось до минимума снизить потери, в том числе в самых опасных для бронетехники боях - во время штурма городов.

Иракцы неоднократно заявляли, что намерены усовершенствовать свой парк танков Т-72. Дело в том, что все имеющиеся в войсках "семьдесят вторые" по своим характеристикам находятся на уровне начала 80-х годов, когда их закупали еще в СССР и странах бывшего Варшавского договора. Настоящей ахиллесовой пятой этих машин является отсутствие отвечающей современным реалиям защиты.

Министерство обороны данной страны изучало различные варианты модернизации, предложенные различными странами, однако, судя по всему, никаких конкретных решений пока не принято.