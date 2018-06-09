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09.06.2018,  
16:44
Текст: Илья Максимов

Иракская танковая бригада заменила "Абрамсы" на Т-90С

Новые иракские танки Т-90С доставили к месту службы.

По данным министерства обороны Ирака, 39 танков переданы 35-й бригаде 9-й танковой дивизии. Экипажи уже знакомы с новой техникой, осваивать ее им помогали российские специалисты. Американские танки M1A1 Abrams, которыми соединение было вооружено до настоящего момента, передали в 34-ю бригаду. Ранее танкисты последней воевали на Т-72С, сообщает Jane's.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Напомним, что об отправке партии танков Т-90С в Ирак стало известно в феврале 2018 года. Тогда в Сети появилось видео погрузки техники на грузовое судно.

Вскоре после этого танки были замечены в Ираке. Иракский вариант Т-90С отличается от базового тем, что на нем установлены новые боковые экраны с динамической защитой, вспомогательные дизельные генераторные установки и системы кондиционирования. Кроме того, был учтен опыт участия танков Т-90 в различных локальных конфликтах. Дополнительную защиту получили прицелы наводчика-оператора и командира машины. Кроме того, блоки динамической защиты установили на лобовую часть башни.

О том, что новые танки иракцы осваивали в России, стали известно недавно. По всей видимости, они наблюдали за процессом сборки боевой техники, а также оценивали ее на полигоне.

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