Ущерб от повреждения картины Репина составляет не менее 30 млн рублей

Сумма ущерба картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" составила не менее 30 миллионов рублей. Об этом заявил прокурор во время заседания в Мосгорсуде.

- Оценочная стоимость всей картины составляет около 720 млн рублей, - цитирует ТАСС ее слова.

Мосгорсуд признал законным арест Игоря Подпорина, которого обвиняют в порче картины, а апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Напомним, в конце Подпорин мая разбил стекло, за которым находилась картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", осколки повредили полотно. Холст оказался порван в трех местах, картина отправлена на реставрацию.