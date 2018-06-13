В Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова состоялась тысячная операция по пересадке сердца. Это много? Или мало? Судите сами: начиная с 2016 года центр занимает первое место в мире по числу проведенных пересадок сердца в одном учреждении.

Отрадно, что это центр именно Валерия Шумакова - выдающегося российского ученого, хирурга - того, кто в марте 1987 года провел первую успешную пересадку сердца в нашей стране. Пациенткой была тридцатилетняя Шура Шалькова. Храню дома фотографию, сделанную той весной: Шура после операции в тренировочном костюме бежит по лестнице клиники. Потом Шура вышла замуж, прожила почти десять лет. С той весны и начался отсчет трансплантаций сердца в нашей стране. Начался путь, о котором можно сказать: через тернии к звездам.

Вместе с нынешним руководителем центра академиком Сергеем Готье занимаемся сердечной статистикой. Понимаю, цифры - вещь скучная. Но не в данном случае, когда за цифрами - жизни людей, трагедии и победы. Потому наберитесь терпения...

В 1987 году было 7 трансплантаций сердца. В 1988-м - уже 14. А потом - период стагнации: в год проводилось в лучшем случае 5 пересадок. А в 1993-м, 1994-м их и вовсе не было. Почему? Да потому что даже такое крупное медицинское учреждение, как Шумаковский центр, не отделимо от жизни страны. Торжествовал "черный пиар" вокруг пересадок, особенно доставалось органному донорству, без которого нет трансплантации. А еще позорная длинная история судебного преследования специалистов 20-й московской больницы. Закончилась она полным оправданием медиков. Но ущерб трансплантологии нанесла огромный.

Помню, как мучительно переживал эту ситуацию Валерий Шумаков. Но...как говорят мудрецы, все проходит. Примерно к 2006 году стало возрождаться органное донорство в Москве. И в 2006 году провели в центре 8 пересадок сердца. В 2007-м - 10. В 2008 году умер Валерий Иванович Шумаков. За свою жизнь он провел 102 трансплантации сердца.

В 2008 году центр возглавил Сергей Готье. С тех пор приняты многие административные, технические, научные решения во имя совершенствования всего, что так или иначе связано с пересадкой органов. И заявила о себе в том числе статистика роста сердечных трансплантаций. Итак. Год 2009-й - 28 пересадок сердца. Год 2010-й - 37 пересадок. Год 2011-й - 40 пересадок. Год 2012-й - 63 пересадки. В 2013 году провели 102 пересадки сердца, и Шумаковский центр вошел в тройку мировых лидеров наравне с США и Францией. В прошлом году проведена 161 пересадка. В нынешнем - уже 100.

А что за цифрами? Результаты пересадок - ближайшие и отдаленные - соответствуют международным показателям. Летальность не превышает 10 процентов. Пересадка сердца перестала быть чем-то из ряда вон. Напротив, становится практикой спасения тяжелейших пациентов. Об этом можно судить по "листу ожидания" того же центра имени Шумакова. Скажем, в 2006 году в нем было 25 человек. Из них, не дождавшись пересадки, ушли из жизни 7 человек. В 2017 году в "листе ожидания" было 156 человек. Не дожили до трансплантации 3 человека.

Пересадка сердца в России перестала быть чем-то из ряда вон. Напротив, становится практикой спасения тяжелейших пациентов

Одна тысяча пересадок сердца на счету Центра имени Шумакова. А каждый год в нашей стране требуется примерно одна тысяча сердечных трансплантаций. Потому идет постоянный обмен опытом между теми учреждениями страны, где прописано подобное спасение людей: Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Ростов, Екатеринбург, Кемерово... И все равно "лист ожидания" есть. А надежда на создание искусственного сердца? Или сердца, пересаженного от той же свиньи, которое, как ни странно, более всего нам подходит?

- Это не исключено. Но в ближайшие десятилетия это задачу не решит, - ответил главный трансплантолог страны академик Сергей Готье.