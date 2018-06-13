В Японии снизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет

Власти Японии утвердили законопроект о снижении возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет. Его вступление в силу произойдет с началом 2022 финансового года.

Японцы получат возможность раньше заключать браки и брать кредиты на свое имя, передает ТАСС. Ранее девушкам можно было заключать браки с 16 лет с согласия родителей. Между тем лицам в возрасте 18-19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и играть в азартные игры.

Поправки в гражданский кодекс страны будут внесены впервые с конца XIX века. Большинство жителей Японии выступают против повышения возраста совершеннолетия.