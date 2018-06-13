В Италии арестованы похитители полотен Рубенса и Ренуара

Полиция итальянского города Монца (область Ломбардия) заключила под стражу пятерых подозреваемых в краже картин кисти Рубенса и Ренуара. О громком аресте сообщила миланская Corriere della Sera.

Как пишет издание, на след преступников карабинерам удалось выйти благодаря системе видеонаблюдения. Арестованы четверо граждан Италии и один хорват. При этом трое подозреваемых были заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Полотна были похищены в Монце более года назад. По данным следствия, похитители вышли на связь с двумя арт-дилерами, выдав себя за успешных бизнесменов и израильского дипломата по имени Самуэль Абрахам Леви Грахам. Они договорились о встрече с продавцами на одной из вилл в центре города. Но в тот момент, когда ничего не подозревавшие арт-дилеры подписывали договор, один из участников аферы погрузил картину Рубенса "Святое семейство и святая Анна" и полотно Ренуара "Девушки на лугу" в автомобиль "Пежо". После чего мошенники успешно скрылись от продавцов.