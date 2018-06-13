В Кремле назвали иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018
На открытие чемпионата мира по футболу в Москву приедет целая плеяда лидеров иностранных государств. Кроме того, ожидаются визиты в Россию зарубежных лидеров в течение всего турнира.
Среди гостей, которые посетят открытие, - лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, перечислил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сегодня Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентами Азербайджана, Руанды, Боливии, премьер-министрами Ливана и Армении.
Завтра российски лидер встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Кимом Ён Намом, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.
"В течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в первую очередь, на матчи с участием своих команд", - объявил Песков.
Главного тренера сборной Испании уволили за день до старта ЧМ
За день до старта чемпионата мира по футболу испанская сборная осталась без главного тренера. Со своего поста уволен Хулен Лопетеги, который со следующего сезона должен возглавить "Реал"
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Россия рада сотрудничать для укрепления созидательного начала спорта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе ФИФА в преддверии старта ЧМ-2018. Также он отметил, что наша страна обеспечит всем гостям максимум комфорта
Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ
Вице-премьер РФ Ольга Голодец приняла участие в торжественном отправлении первого поезда с болельщиками чемпионата мира по футболу в Адлер. По ее словам, игры сборных посетят почти 3 миллиона человек