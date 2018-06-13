В Кремле оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Кремле поприветствовали факт встречи лидеров США и КНДР, отметив необходимость позднее субстантивно проанализировать ее результаты.

"Сам факт встречи и начало прямого непосредственного диалога можно только приветствовать, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Безусловно, подобные встречи способствуют разрядке напряжения на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев назад". И это не может не вызывать удовлетворения, подытожил Песков. Он также добавил, что сами результаты переговоров предстоит еще анализировать.

"Безусловно, в таких сложных историях надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье тоже, наверное, было бы неверно, - заметил представитель главы государства. - Сам факт встречи подтверждает правоту российской стороны и президента Путина, который говорил, что нет альтернативы политико-дипломатическим способам урегулирования и что есть единственный путь - прямого непосредственного диалога".