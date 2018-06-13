В мае средний чек россиян подешевел на 9 рублей

Россияне в мае в среднем тратили на одну покупку в магазинах на 9 рублей меньше, чем в апреле. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир". При этом, как отмечается в исследовании, размер среднего чека снижается второй месяц подряд.

"По итогам мая показатель остановился на уровне 521 рубль, потеряв по сравнению с апрелем 9 рублей или 1,7%. С учетом майской инфляции в 0,4%, средний чек сократился более чем на 2%", - отмечается в сообщении "Ромир".

Лидером по снижению майского чека оказался Центральный округ, где он потерял сразу 6,1% к апрельскому значению. Достаточно ощутимо снизился чек на Урале - на 3,6%. Более скромные потери зафиксированы на северо-западе (-1,6%) страны и Дальнем Востоке (-1,5%). Рост среднего чека был зафиксирован только на юге страны (+2,1%) и в Сибири (+1,4%). Меньше россияне стали тратить денег в гипермаркетах и супермаркетах. А вот в магазинах формата "у дома", наоборот, денег стали оставлять больше.

Эксперты связывают снижение среднего чека не с тем, что все продукты стали стоить дешевле, а с продолжающимся трендом рационального потребительского поведения. Россияне по-прежнему стремятся экономить на ежедневных покупках.