В Минкомсвязи рассказали об отмене роуминга в Союзном государстве

Вопрос отмены роуминга в рамках Союзного государства (СГ) еще требует проработки. Профильные ведомства России и Беларуси активно взаимодействуют. Интересы с той и с другой стороны должны быть сбалансированы.

"Но пока готовых решений пока нет", - сказал государственный секретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота по итогам заседания Совета министров, передает ТАСС.

В резолюции совета министров Союзного государства о ходе выполнения решений высшего Госсовета Союзного государства есть точка зрения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ. В ведомстве констатируют, что идет работа, но в настоящее время условия для отмены роуминга на территории Союзного государства отсутствуют. Министерство связи и информатизации Беларуси обратилось к операторам связи проработать вопрос снижения тарифов в роуминге, чтобы не вносить для этого изменения в законы.