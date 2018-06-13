Экономика
13.06.2018 17:00
Текст: Татьяна Шадрина

В Минкомсвязи рассказали об отмене роуминга в Союзном государстве

Вопрос отмены роуминга в рамках Союзного государства (СГ) еще требует проработки. Профильные ведомства России и Беларуси активно взаимодействуют. Интересы с той и с другой стороны должны быть сбалансированы.

"Но пока готовых решений пока нет", - сказал  государственный секретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота по итогам заседания Совета министров, передает ТАСС.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Кабмин поддержал отмену роуминга внутри России

В резолюции совета министров Союзного государства о ходе выполнения решений высшего Госсовета Союзного государства есть точка зрения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ. В ведомстве констатируют, что идет  работа, но  в настоящее время условия для отмены роуминга на территории Союзного государства отсутствуют. Министерство связи и информатизации Беларуси обратилось к операторам связи проработать вопрос снижения тарифов в роуминге, чтобы не вносить для этого изменения в законы.

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