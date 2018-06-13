В результате обстрела киевских силовиков ранена мирная жительница ДНР

Жительница населенного пункта Ясиноватая на территории ДНР получила ранения вечером 12 июня в результате обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом 13 июня сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"12 июня в 21:00 в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Ясиноватой получила ранение мирная жительница 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Коминтерново и в Докучаевске обстрелом были повреждены шесть домов и линия электропередачи.