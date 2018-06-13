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13.06.2018 18:07
Рубрика: В мире

В Швеции объяснили Киеву, почему не будут запрещать "Северный поток-2"

Текст: Константин Волков
Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Австрия поддержала "Северный поток-2"

Стокгольм признает международное право, и поэтому не стал возражать против прокладки газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Об этом написал посол Швеции в Киеве Мартин Хагстрем в украинском издании "Европейская правда".

Как отметил дипломат, Конвенция ООН по морскому праву дает возможность всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы на континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства. При этом прибрежное государство может принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. Однако страна не может препятствовать прокладыванию или поддержанию в исправности таких трубопроводов, подчеркнул посол.

При этом Хагстрем отметил, что Швеция изучает возможное влияние трубопровода на окружающую среду и активно участвует в переговорах по вопросам прокладки газовой нитки. Также он заверил Киев, что шведская сторона поддерживает интересы Украины как транзитного государства.

На Украине признали, что "Северный поток-2" не остановить

Стокгольм одобрил проведение "Северного потока-2" через свою исключительную экономическую зону на Балтике 7 июня.

Запуск "Северного потока-2", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря, намечен на конец 2019 года. Мощность трубопровода составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

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