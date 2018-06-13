В США агент ФБР случайно устроил стрельбу во время танца

Агент Федерального бюро расследований (ФБР) Чейз Бишоп, нечаянно устроивший стрельбу в клубе, сам сдался полиции. Ему уже предъявлены обвинения в нападении второй степени тяжести.

"Мы не ждем результатов анализа содержания алкоголя в крови, так как представлены достаточные доказательства. Но мы сможем выдвинуть новые обвинения в будущем", - цитирует РИА Новости прокурора Бет МакКанн.

Напомним, инцидент произошел в американском штате Денвер. Сотрудник ФБР Чейз Бишоп проводил время на танцполе и выронил пистолет из кобуры при исполнении обратного сальто. Выстрел раздался, когда мужчина пытался поднять оружие. Один из посетителей ночного клуба получил ранение в ногу и был госпитализирован.