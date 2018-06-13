В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций

В США пятеро россиян и трое сирийцев обвиняются в нарушении экономических санкций. Об этом сообщило американское министерство юстиции.

Восемь бизнесменов, как утверждает ведомство, вступили в сговор с целью отправки авиационного топлива в САР и перевода долларов в эту арабскую республику и на счета "находящихся под санкциями лиц в нарушение экономических санкции США в отношении Сирии и Крыма".

Обвинение выдвинуто против пяти граждан РФ - Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Они являются сотрудниками российской транспортной компании "Совфрахт". Трое сирийцев также представляли интересы этой фирмы, передает РИА Новости.

Всех восьмерых обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций и отмывании денег. В общей сложности за эти преступления может грозить до 25 лет лишения свободы.