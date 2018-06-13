В Турции запустили "энергетический Шелковый путь"

В Турции торжественно запустили Трансанатолийский газопровод TANAP длиной 1850 километров, по которому азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз-2 будет доставляться через Грузию и Турцию в Европу. Европейское продолжение трубопровода, как ожидается, будет введено в строй в 2020 году. TANAP уже назвали "энергетическим Шелковым путем".

На открытии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллеги - президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Сербии Александр Вучич, президент Украины Петр Порошенко, глава непризнанного Северного Кипра Мустафа Акынджи и другие.

Выступая на церемонии, Эрдоган подчеркнул, что это первый трубопровод, по которому азербайджанский газ пойдет напрямую в Европу. Также он отметил совместные усилия Азербайджана, Грузии и Турции в прокладке первого участка трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. "Мы стали на один шаг ближе к энергетическому хабу", - отметил турецкий лидер.

TANAP - центральная секция Южного газового коридора, в который также должен войти Трансадриатический газопровод (TAP). Сооружение TANAP обошлось в 8,5 миллиарда долларов. Планируется, что ежегодно по нему из Азербайджана станет поступать в Турцию 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа, а в Европу, когда будет достроено продолжение линии - 10 миллиардов кубометров